Resultado do Enem 2024 será divulgado na próxima segunda-feira (13/1)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 na próxima segunda-feira (13/1). Os resultados das provas objetivas e da redação estarão disponíveis na página do participante, acessível com login e senha. Acesse a página do participante no portal oficial do Inep no link: https://enem.inep.gov.br/participante/.

As notas do Enem são calculadas com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico que considera o desempenho dos participantes, a dificuldade das questões e a consistência nos acertos. Esse método permite que a nota reflita não apenas o número de questões corretas, mas também a qualidade das respostas.

Os participantes poderão utilizar suas notas para diversas finalidades, incluindo ingresso em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), obtenção de bolsas de estudo em instituições particulares pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), acesso a financiamentos para cursos de graduação por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e seleção direta em instituições privadas, uma vez que muitas universidades utilizam a nota do Enem como critério de admissão. A utilização das notas para ingresso em cursos de graduação pode variar de acordo com os pesos atribuídos às áreas de conhecimento pelas instituições de ensino.

