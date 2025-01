UnB promove evento para lançar o Comitê de Enfrentamento à Desinformação

FN Fabio Nakashima*

A reitora da universidade Rozana Naves destacou a simbólica data do evento de lançamento do programa de combate à desinformação - (crédito: Divulgação/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) realiza o lançamento do Comitê de Enfrentamento à Desinformação nesta quarta-feira (8/1), às 14h30, no Auditório da Reitoria. O evento marca dois anos da tentativa de golpe e de invasão das sedes dos Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, que destacou os perigos das fake news (notícias falsas) na sociedade.

Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Locomotiva mostra que quase 90% dos brasileiros já acreditaram em conteúdos falsos. Segundo o levantamento, oito em cada 10 brasileiros já deu credibilidade a uma fake news. Apesar disso, 62% confiam na sua própria capacidade de distinguir informações tendenciosas em um conteúdo.

Nesse cenário, a reitora Rozana Naves destacou o simbolismo da data e o compromisso institucional com a democracia: "O lançamento desse comitê no dia 8 de janeiro é um ato de resistência e compromisso da UnB com a democracia. É nossa responsabilidade, como universidade pública, fomentar o pensamento crítico e enfrentar a desinformação que fragiliza nossas instituições", disse.

O comitê terá como foco ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, promovendo debates acadêmicos e desenvolvendo estratégias concretas para lidar com as fake news. Uma das iniciativas será a criação do programa permanente de enfrentamento à desinformação da UnB, que abordará diversos temas, como educação midiática, letramento digital e estratégias de contenção de notícias falsas.

Presidido pela professora Elmira Luzia Melo Soares Simeão, o colegiado reúne representantes de unidades acadêmicas, institutos e entidades da UnB, como a ADUnB, o Sintfub e o DCE. Essa composição multidisciplinar busca garantir uma abordagem ampla e eficaz no enfrentamento do fenômeno.

Serviço

Evento: Lançamento do Comitê de Enfrentamento à Desinformação

Local: Auditório da Reitoria da UnB

Data: 8 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 14h30



