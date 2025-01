Deputada propõe inclusão de 'Ainda Estou Aqui' no Programa Nacional do Livro Didático

MR Marina Rodrigues

Luciene Cavalcante (Psol-SP) afirma que a obra de Marcelo Rubens Paiva aborda putas importantes, como cidadania e democracia, de forma acessível - (crédito: Carolina Mendonça)

A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) apresentou ao Ministério da Educação (MEC) um requerimento para incluir o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, no Programa Nacional do Livro Didático Literário. A proposta busca disponibilizar a obra para as escolas públicas de educação básica de todo o Brasil, abrangendo as redes federal, estadual, municipal e distrital, e incentivando seu uso em sala de aula.



A narrativa de Ainda Estou Aqui mistura autobiografia e história, ao abordar a trajetória de Eunice Paiva, mãe do autor, e o desaparecimento de seu pai, Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. No requerimento, Luciene Cavalcante destaca que a obra permite “o debate de questões contemporâneas e históricas do Brasil, incluindo o impacto da ditadura militar e as lutas por justiça e igualdade”.

Segundo a deputada, a linguagem acessível e envolvente do livro é ideal para jovens leitores e atende às demandas pedagógicas, abordando temas transversais como cidadania, direitos humanos e história. “A inclusão ampliará o acesso dos estudantes da rede pública a uma obra que enriquece o repertório cultural e contribui para a formação de uma visão crítica e reflexiva sobre a realidade brasileira”, afirmou.

Bahia aposta na cultura

Enquanto a proposta de Cavalcante aguarda análise do MEC, o governo da Bahia já anunciou a distribuição do livro em escolas públicas estaduais. Na última terça-feira (7/1), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que o estado também exibirá o filme homônimo, baseado no livro e dirigido por Walter Salles, em teatros e cinemas escolares.

Lançado em novembro de 2024, o longa dirigido por Walter Salles está sendo aclamado pela crítica e está na lista dos pré-selecionados ao Oscar. Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, venceu o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama. “Essa ação vai além da literatura e do cinema, é sobre memória, democracia e os valores que nos unem como sociedade”, declarou a atriz.