Após proibição de celulares nas escolas, educadora lança cursos para ajudar professores

Com a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras, sancionada nesta segunda-feira (13/1) pelo presidente Lula, a educadora e doutora em linguística aplicada Betina von Staa está lançando um pacote de cinco cursos gratuitos voltados para o apoio de professores no processo. São eles: cultura digital e educação; cultura digital e comportamento dos estudante; paradoxos da cultura digital; letramento digital e aprendizagem híbrida; e autonomia e habilidades interpessoais. Ao concluírem, os participantes recebem um certificado de 15 horas. Os 100 primeiros interessados terão inscrição gratuita, saiba mais: https://shre.ink/bCWM.

A finalidade das formações é preparar os professores para lidar com essa nova realidade, oferecendo ferramentas práticas e reflexões críticas sobre a relação entre tecnologia e educação. Para Betina, a proibição do celular nas escolas, se não acompanhada de estratégias pedagógicas adequadas, pode gerar um impacto negativo no letramento digital dos estudantes.

"Banir os celulares da sala de aula não soluciona o impacto tóxico do uso indiscriminado das redes sociais. Pelo contrário, leva ao afastamento do conhecimento tecnológico e pode resultar em uma confusão entre a importância de conhecer as ferramentas para utilização consciente e crítica e um movimento antidigital", alerta.

O material disponibilizado por Betina é uma tentativa de preencher a lacuna deixada pela ausência de estratégias formativas específicas para lidar com a proibição do celular. A ideia é promover uma abordagem que integre habilidades tecnológicas e interpessoais, fomentando a autonomia dos alunos e um uso crítico das tecnologias. "O movimento pode gerar um atraso ainda maior no acesso às novas tecnologias, especialmente para populações mais vulneráveis", conclui a educadora.

