AG Aline Gouveia

Serão divulgadas 194 listas com os resultados finais do concurso - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio divulgarão, nesta sexta-feira (28/2), os resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O certame ofertou 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades.

A divulgação estava prevista para 10h desta sexta, mas o Ministério da Gestão e da Inovação informou que precisa de mais tempo para processar as listas finais do concurso. Sendo assim, a previsão é de que o resultado seja divulgado ao longo do dia.



"O atraso decorre do tratamento dado aos candidatos sub judice nas listas de classificação. Em decorrência do caráter liminar, os candidatos sub judice estão sendo tratados como extravaga e serão classificados em lista específica, refletindo a posição que ocupariam caso estivessem em situação regular", destacou o MGI.

Ainda segundo o ministério, o tratamento desses candidatos requer especial cuidado pois, pelas características do CPNU, cada vez que um candidato entra em uma vaga, ele provoca uma reação em cadeia, alterando centenas de resultados e demandando um novo processamento de todas as listas de vagas imediatas e as de cadastro de reserva.

"Estão sendo tomadas as providências para que nenhum candidato sub judice ocupe o lugar de um candidato classificado na ordem administrativa do certame", frisou a pasta.

Serão divulgadas 194 listas com os resultados finais do concurso. Os candidatos poderão consultar as notas finais individuais; as listas finais de classificação nas vagas imediatas e em lista de espera dos blocos 1 a 8; e a lista final de convocação para matrícula nos cursos de formação para os cargos que têm essa etapa.

São nove cargos que têm curso de formação: especialista em políticas públicas e gestão governamental; analista de comércio exterior; analista em tecnologia da informação; analista técnico de políticas sociais; analista de infraestrutura; especialista em regulação de serviços públicos; especialista em regulação de serviços públicos; auditor-fiscal do trabalho; e especialista em regulação de saúde suplementar.



Como acessar?

Os resultados serão disponibilizados na área do candidato. As pessoas poderão consultar os resultados finais individuais para cada um dos cargos em que se inscreveu. Estarão disponíveis as seguintes informações:

Nota na Prova Objetiva

Nota na Prova Discursiva

Nota na Avaliação de Títulos

Resultado de Bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena)

Nota Final Ponderada em cada cargo

Classificação em cada cargo: ampla concorrência (AC) e nas cotas (PCD, Pessoa Negra - PN ou Pessoa Indígena - PI)

Situação no cargo: aprovado em vagas imediatas (AC, PCD, PN ou PI); aprovado em lista de espera/cadastro reserva (AC, PCD, PN ou PI); convocado para curso de formação (para 9 cargos dos blocos 1 a 7); eliminado (segundo os respectivos itens do edital).

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo, ficando claro se é em vaga de ampla concorrência ou nas cotas. Porém, este candidato poderá aparecer em diversas listas de espera dos cargos de maior preferência.

Para dar ampla transparência aos resultados do CPNU, também serão publicados no Diário Oficial da União 15 editais:

7 Eeditais com a classificação final, por cargo (vagas imediatas e vagas em lista de espera), dos Blocos 1 a 7, com candidatos sub judice em listas separadas ao final

1 edital de retificação da classificação final por cargo (vagas imediatas e vagas em lista de espera), do Bloco 8, com candidatos sub judice em listas separadas ao final

7 editais de convocação final para matrícula em cursos de formação de cargos dos blocos 1 a 7, com sub-judices em listas separadas ao final

