Além do algoritmo: evento do Correio debate a educação no mundo digital

GS Giovanna Sfalsin

Como formar crianças e adolescentes em um mundo cada vez mais conectado? Essa é a pergunta que guia o CB Talks - Além do algoritmo: a educação no mundo digital, que ocorre nesta quinta-feira (25/9), a partir das 14h, no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo pelo YouTube do jornal. O encontro integra a 19ª edição do projeto Escolha a Escola do seu Filho e será mediado pela jornalista Mariana Niederauer, editora do site do Correio.

O encontro propõe uma reflexão sobre como as escolas podem enfrentar os desafios do ensino e da aprendizagem em uma sociedade marcada pela presença constante das telas, pela inteligência artificial e por novas formas de interação. Entre os convidados estão a pediatra e professora da Universidade de Brasília (UnB) Marilucia Picanço; a psicóloga e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Juliana Prates; e o professor da UnB nos cursos de engenharia, mestrado profissional em matemática e do Programa de Pós-Graduação em Design Ricardo Fragelli.

A professora Juliana Prates destaca que participar de um debate que possa falar sobre a escolha de uma escola é essencial. "A escola é um espaço prioritário de produção de direitos, integração, inclusão e proteção das crianças. Escolher uma instituição de ensino é uma decisão que precisa ser qualificada e informada."

Ao falar sobre a Política Nacional da Primeira Infância, ela afirma que investir desde cedo na educação infantil é também investir no futuro do país. "As pesquisas mostram que os estímulos nos primeiros anos de vida têm impacto significativo ao longo de toda a trajetória da pessoa, tanto no desenvolvimento individual quanto nos indicadores sociais, econômicos e individuais."

Para Ricardo Fragelli, o CB Talks é uma oportunidade para discutir "tecnologias educacionais, inteligência artificial, metodologias ativas e ambientes mais acolhedores e criativos, que despertem a curiosidade dos alunos e deem sentido ao aprendizado".

Já Marilucia Picanço acredita que a escola vá além da transmissão de conteúdos. "É preciso pensar que cidadão queremos formar. A escola deve ser mediadora de valores, de convivência, de criticidade e cidadania digital. A educação integral, o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e ético não podem ser simplesmente substituídos por algoritmos."

Aberto ao público e gratuito, o evento dá continuidade ao projeto Escolha a Escola do seu Filho, uma iniciativa criada pelo jornal para apoiar pais e responsáveis na missão de encontrar a instituição ideal para os filhos, além de estimular a reflexão sobre os caminhos da educação e seu papel central na construção do futuro. As inscrições para participar presencialmente podem ser feitas no Sympla, por meio do link.