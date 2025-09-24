Alunos da rede pública são premiados no 1º Prêmio Inspira Brasília

VT Vitória Torres

Gabriel Gouveia, aluno do CED 04 de Taguatinga, primeiro colocado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Mais de dois mil estudantes da rede pública do Distrito Federal participaram, nos últimos dois meses, do 1º Prêmio Inspira Brasília, uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no DF em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). O concurso serviu para incentivar crianças, jovens e adultos a expressarem, por meio de produções artísticas, seu carinho e orgulho pela capital.

A cerimônia de premiação foi realizada na tarde desta quarta-feira (24/9), ao ar livre, na área externa do Brasília Shopping, e reuniu alunos, professores, familiares e autoridades em um momento de celebração do talento e da criatividade.

Os participantes enviaram desenhos, textos e vídeos originais, com produções que trouxeram olhares diversos sobre Brasília.

“Agradeço a Deus por ter me dado esse dom da fotografia e inspirado tudo o que eu posso fazer sendo um jovem”, declarou Gabriel Gouveia, aluno do CED 04 de Taguatinga, que venceu com a foto “Pôr do Sol na Torre de TV”. Em seu discurso, ele destacou o valor pessoal do local retratado. “Fui para a Torre de TV porque é um lugar especial para mim”.

Entre os vencedores, estão também Ezequiel dos Santos (Escola Classe 02 do Riacho Fundo II), Rhafaelly dos Santos (CEM 01 do Riacho Fundo I), Maria Alice (CEF 19 de Taguatinga), Jeferson Rafael (CED 619 de Samambaia), Antônio Carlos (CED 03 de Planaltina), Antonio da Silva (CED 619 de Samambaia) e Rafael Dias (Escola Técnica do Guará). A Escola Classe Vila do Boa se destacou ao vencer as categorias diretora, orientadora, professores e escola.

Para a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, o prêmio reflete os avanços em inclusão e representatividade na rede pública. “Hoje, a rede é inclusiva. Nós temos mais de 30 mil estudantes com algum tipo de deficiência diagnosticada. Só o Transtorno do Espectro Autista (TEA) são mais de 14 mil. Então, a gente fica muito feliz de vê-los aqui sendo premiados, isso significa que a rede está atingindo o objetivo”, afirmou.

Já a diretora superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, destacou o impacto do concurso e a importância de fomentar o protagonismo juvenil. “O Sebrae trabalha fortemente com educação empreendedora, fomentando nos nossos alunos o empreendedorismo e todas as habilidades. Nós temos uma cidade maravilhosa e, no aniversário de Brasília, lançamos esse concurso para extrair o melhor. Não esperávamos que fosse tão bom, tantos trabalhos lindos falando dos valores da nossa cidade”, celebrou.

