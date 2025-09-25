Educação conectada: saiba como a tecnologia vai mudar o ensino; siga

GS Giovanna Sfalsin

O debate será dividido em três blocos temáticos: uso consciente de celulares e mídias; inteligência artificial e o futuro da aprendizagem; e saúde mental no ambiente escolar - (crédito: Freepik)

Os desafios do ensino e da aprendizagem em uma sociedade cada vez mais conectada estarão em debate hoje à tarde, no auditório do Correio. Trata-se do CB Talks — Além do algoritmo: a educação no mundo digital, que reúne especialistas discutir, analisar e propor soluções. Acompanhe ao vivo:

A jornalista e editora do site do Correio, Mariana Niederauer, será a mediadora da roda de conversa, que terá como convidados a pediatra e professora da Universidade de Brasília (UnB) Marilucia Picanço, a psicóloga e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Juliana Prates e o professor da UnB nos cursos de engenharia, do mestrado profissional em matemática e do Programa de Pós-Graduação em Design Ricardo Fragelli.

O encontro integra a 19ª edição do projeto Escolha a escola do seu filho, iniciativa criada pelo jornal para apoiar pais e responsáveis na missão de encontrar a instituição ideal para seus filhos.