Secretaria de Educação divulga resultados das matrículas para 2026

A Secretaria de Educação (SEEDF) divulgou os resultados das inscrições para novas matrículas e para o remanejamento de estudantes da rede pública de ensino para o ano letivo de 2026. No site, também é possível conferir os resultados da modalidade Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A lista informa a unidade escolar para a qual o estudante foi direcionado, conforme os critérios estabelecidos no processo de inscrição. Aos pais, responsáveis e estudantes, a orientação é que confiram atentamente o resultado para dar andamento à matrícula dentro do prazo definido. Veja aqui os resultados das vagas.

A matrícula para confirmação da vaga deverá ser feita diretamente na secretaria da unidade escolar indicada no resultado da inscrição entre 5 e 9 de janeiro. O não comparecimento dentro do período estabelecido pode acarretar a perda da vaga.

Documentação obrigatória

Para fazer a matrícula, o estudante deverá apresentar RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto, além do CPF. Em caso de alunos com necessidades educacionais especiais, é obrigatória a apresentação de laudo médico no ato da matrícula.