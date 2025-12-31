ano letivo 2026

Secretaria de Educação divulga resultados das matrículas para 2026

Matrícula para confirmação da vaga deverá ser feita diretamente na secretaria da unidade escolar entre 5 e 9 de janeiro. Confira a documentação obrigatória

Início Eu estudante Educação básica
Letícia Mouhamad
postado em 31/12/2025 15:21
Matrículas devem ser realizadas entre 5 e 9 de janeiro - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)
Matrículas devem ser realizadas entre 5 e 9 de janeiro - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

A Secretaria de Educação (SEEDF) divulgou os resultados das inscrições para novas matrículas e para o remanejamento de estudantes da rede pública de ensino para o ano letivo de 2026. No site, também é possível conferir os resultados da modalidade Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A lista informa a unidade escolar para a qual o estudante foi direcionado, conforme os critérios estabelecidos no processo de inscrição. Aos pais, responsáveis e estudantes, a orientação é que confiram atentamente o resultado para dar andamento à matrícula dentro do prazo definido. Veja aqui os resultados das vagas

A matrícula para confirmação da vaga deverá ser feita diretamente na secretaria da unidade escolar indicada no resultado da inscrição entre 5 e 9 de janeiro. O não comparecimento dentro do período estabelecido pode acarretar a perda da vaga.

Documentação obrigatória

Para fazer a matrícula, o estudante deverá apresentar RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto, além do CPF. Em caso de alunos com necessidades educacionais especiais, é obrigatória a apresentação de laudo médico no ato da matrícula.

Já o responsável legal deve apresentar RG ou CNH, CPF e a Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou histórico escolar do estudante. Também são exigidos comprovante de residência e/ou do local de trabalho informado na inscrição, duas fotos 3x4, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, conforme a Lei Distrital nº 4.379/2009, e carteira de vacinação, nos termos da Lei nº 6.345/2019, além do Número de Inscrição Social (NIS) do estudante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação