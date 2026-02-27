UnB sedia seminário sobre conservadorismo e escolas militarizadas

Jéssica Andrade

As inscrições para participação no seminário são gratuitas e devem ser feitas online de 12 de janeiro a 20 de maio. - (crédito: Marcelo camargo/Agência Brasil)

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com a Rede de Pesquisa sobre Militarização da Educação no Brasil (RePME), está com inscrições abertas para o 2º Seminário Nacional “Conservadorismos e Militarização da Escola Pública: desafios para a educação brasileira”, que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB).

O evento presencial vai reunir docentes, pesquisadores, estudantes e ativistas de todo o país para debater criticamente os impactos do avanço do conservadorismo e dos processos de militarização na educação pública brasileira, com foco na produção de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da incidência política em defesa de uma educação democrática.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line até 20 de maio. Além disso, há chamada para submissão de trabalhos acadêmicos, relatos de experiência e pôsteres que tratem do tema, com cronograma de envio de trabalhos entre 12 de janeiro e 30 de março de 2026.

A programação conta com conferências, mesas de debate, audiência pública no Congresso Nacional, lançamento de livro, rodas de conversa e apresentações de trabalhos, abordando questões como desmilitarização das escolas, educação antirracista e antissexista, e as violências associadas à militarização educacional.

Diretrizes para submissão

Modalidade: Resumo expandido (pesquisa ou relato de experiência)

Extensão:

Até 750 palavras para o texto

Até 250 palavras adicionais para as referências

Formato: arquivo Word, conforme o template oficial

Envio: exclusivamente online, pelo formulário indicado, na abertura das inscrições.

Cronograma