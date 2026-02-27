UnB sedia seminário sobre conservadorismo e escolas militarizadas

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com a Rede de Pesquisa sobre Militarização da Educação no Brasil (RePME), está com inscrições abertas para o 2º Seminário Nacional “Conservadorismos e Militarização da Escola Pública: desafios para a educação brasileira”, que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB).
O evento presencial vai reunir docentes, pesquisadores, estudantes e ativistas de todo o país para debater criticamente os impactos do avanço do conservadorismo e dos processos de militarização na educação pública brasileira, com foco na produção de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da incidência política em defesa de uma educação democrática.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line até 20 de maio. Além disso, há chamada para submissão de trabalhos acadêmicos, relatos de experiência e pôsteres que tratem do tema, com cronograma de envio de trabalhos entre 12 de janeiro e 30 de março de 2026.
A programação conta com conferências, mesas de debate, audiência pública no Congresso Nacional, lançamento de livro, rodas de conversa e apresentações de trabalhos, abordando questões como desmilitarização das escolas, educação antirracista e antissexista, e as violências associadas à militarização educacional.
- Leia também: Censo Escolar 2025 mostra queda de matrículas no DF
As inscrições para participação no seminário são gratuitas e deverão ser feitas on-line na página de cadastro.
Diretrizes para submissão
Modalidade: Resumo expandido (pesquisa ou relato de experiência)
Extensão:
- Até 750 palavras para o texto
- Até 250 palavras adicionais para as referências
- Formato: arquivo Word, conforme o template oficial
- Envio: exclusivamente online, pelo formulário indicado, na abertura das inscrições.
Cronograma
- 12 de janeiro de 2026: início das submissões de trabalhos.
- 30 de março: prazo final para submissão de trabalhos.
- 10 de abril de 2026: divulgação dos trabalhos aprovados (data limite)
- 12 de janeiro a 20 de maio de 2026: período de inscrições no Seminário.
Saiba Mais
- Educação básica Escola Eleva abre inscrições para bolsas de estudo integrais
- Educação básica Fundação Estudar abre seleção para a 35ª turma de bolsistas do Programa Líderes Estudar 2026
- Educação básica IA na educação: "Medo é justificado, mas pânico atrapalha"
- Educação básica Unesco celebra Dia Internacional da Língua Materna
- Educação básica MEC promove encontro internacional de alfabetização nesta semana
- Educação básica Encontro discute desigualdades e políticas públicas para alfabetização