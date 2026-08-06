Alunos da educação infantil do Colégio Marista conhecem a Redação do Correio

DC Davi Cruz Darcianne Diogo

Visita de alunos da educação infantil do Colégio Marista à redação do Correio em 5 de agosto - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Uma parceria entre o Correio e o Colégio Marista de Brasília proporcionou uma experiência diferente para cerca de 120 crianças da educação infantil, com idades entre 4 e 5 anos. Durante dois dias, os pequenos conheceram os bastidores da produção de notícias, visitaram a redação do jornal, os estúdios da TV Brasília, a Rádio Clube FM e acompanharam de perto como a informação chega diariamente à população.

Na última terça-feira (4/8), participaram 80 estudantes, enquanto nesta quarta-feira (5/8), outros 37 alunos foram recebidos na Redação. Ao longo do passeio, elas puderam observar o trabalho dos jornalistas, conhecer equipamentos utilizados na produção de conteúdo e descobrir como um jornal é produzido desde a apuração até a publicação.

Visita de alunos da educação infantil do Colégio Marista à redação do Correio em 4 de agosto (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Entre os pequenos, a curiosidade e o entusiasmo marcaram a visita.

Evolução da escrita

A visita fez parte de uma sequência pedagógica desenvolvida pelo Colégio Marista sobre a evolução da escrita. Segundo a professora Sara Oliveira Antunes, que leciona na educação infantil há 17 anos, o projeto começou com o estudo de pinturas rupestres e da comunicação nas cavernas, passando pela evolução da escrita até chegar aos meios de comunicação atuais.

"Nós começamos essa vivência sobre a época das cavernas. Eles conheceram as pinturas rupestres, entenderam como as pessoas se comunicavam antes das letras e foram aprendendo toda essa evolução da escrita até chegar ao que usamos hoje. A visita ao jornal veio justamente para tornar esse aprendizado mais concreto, mostrando de onde vêm todas essas letras que fazem parte do cotidiano deles", explicou a professora.

Visita de alunos da educação infantil do Colégio Marista à redação do Correio em 4 de agosto (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Segundo a educadora, um personagem chamado Nicolau, criado para a atividade, despertou a curiosidade das crianças ao levar um exemplar do jornal para a escola. "Eles entenderam que a informação não chega apenas pela televisão, pelo rádio ou pelo celular. Descobriram que existe também o jornal impresso e exploraram as diferentes letras, fontes e palavras presentes nas páginas. Foi um processo muito significativo de investigação e descoberta", destacou.

Visita de alunos da educação infantil do Colégio Marista à redação do Correio em 5 de agosto (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Mesmo com o encerramento dessa etapa do projeto, a experiência continuará sendo trabalhada em sala de aula. As crianças irão produzir painéis sobre a visita ao Correio e desenvolver atividades com o jornal sendo um material pedagógico, inclusive na construção de objetos tridimensionais.