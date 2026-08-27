Colégio Projeção abre inscrições para concursos de bolsas

Correio Braziliense

Prova será aplicada em 26 de setembro - (crédito: Divulgação / Colégio Projeção )

O Colégio Projeção está com inscrições abertas para o concurso de bolsas pelo site one.crmeducacional.com/LandingPage/LP/ColegiosProjecao/concursobolsas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 17 de setembro. Os Descontos para estudantes de 5° ao 9° ano vão de 40% a 100% nas unidades do Guará I, Guará II, Sobradinho e Taguatinga, exclusivamente para o ano letivo de 2027.

Leia mais: Como estudantes podem participar do Teste de Integridade das urnas

Em sua 12ª edição a avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com o ano/série para o qual o estudante está se candidatando. A prova será aplicada em 26 de setembro, das 8:30 às 11:30 e a unidade da realização da prova é escolhida no momento da inscrição. Os portões irão abrir às 8h e serão fechados 8h25.

A classificação é feita de acordo com a nota obtida na prova:

• 70 pontos: bolsas de 40% ou 45%, conforme o ano/série;

• 75 pontos: bolsa de 50%;

• 80 pontos: bolsa de 70%;

• 85 pontos: bolsa de 100%.

A nota mínima para participar da seleção de bolsas é 70 pontos. Os candidatos são classificados em ordem decrescente de pontuação, de acordo com a quantidade de bolsas disponíveis para cada ano/série e unidade. O resultado será divulgado em 6 de outubro, nas Centrais de Matrículas de cada unidade.Os candidatos contemplados deverão realizar a matrícula até 17 de outubro de 2026 para garantir a bolsa.

