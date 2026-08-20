Como estudantes podem participar do Teste de Integridade das urnas

Nathallie Lopes

TSE firmou parceria com plataformas digitais para combate às fake news - (crédito: Reila Silva/TSE)

Estudantes universitários de todo o país podem colaborar com a Justiça Eleitoral no Teste de Integridade, um procedimento público organizado para comprovar a segurança das urnas eletrônicas. A participação como voluntário pode render certificados de participação, que podem ser usados para solicitar horas complementares na faculdade.

O teste é uma auditoria realizada no mesmo dia da eleição, em ambiente público e filmado, aberto a todos os interessados. O objetivo é demonstrar que o resultado registrado pela urna eletrônica corresponde exatamente aos votos definidos previamente para a verificação.

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Para isso, urnas eletrônicas são sorteadas aleatoriamente na véspera do pleito. Em um procedimento prévio, estudantes voluntários e representantes de partidos podem ser convidados para preencher cédulas de papel com votos. No dia da eleição, são os servidores da Justiça Eleitoral que digitam esses mesmos votos nas urnas eletrônicas selecionadas para o teste.

Ao final do período de votação, os resultados são comparados em uma sessão pública. O boletim impresso pela urna eletrônica é confrontado com a contagem manual das cédulas de papel. A expectativa é que os resultados sejam idênticos, confirmando a lisura e a segurança do sistema.

Como participar do teste

Os estudantes interessados em atuar como voluntários devem ficar atentos às convocações da Justiça Eleitoral, pois nem todos os estados abrem essa modalidade de participação.

Acompanhe o TRE do seu estado: as convocações para voluntários, quando existentes, são publicadas nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), com editais e formulários de inscrição.

Verifique os pré-requisitos: normalmente, é necessário ser estudante de ensino superior e não possuir filiação partidária para garantir a imparcialidade do processo.

Disponibilidade no dia da eleição: a participação ocorre durante o dia da votação, em locais definidos pela Justiça Eleitoral, como as sedes dos tribunais.

Emissão do certificado: ao final do trabalho, os estudantes podem receber um certificado que pode ser usado para comprovar as horas de atividade complementar na universidade.

Realizado desde 2002, o Teste de Integridade é um dos mecanismos que reforçam a legitimidade do processo eleitoral. A participação da sociedade civil, incluindo os jovens, é uma oportunidade para verificar de perto o funcionamento e a segurança do sistema que garante a democracia no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.