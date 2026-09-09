Um em cada cinco estudantes já fez apostas on-line, diz pesquisa

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
As plataformas de apostas on-line estão em todos os lugares e também impactam os estudantes. Pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação em parceria com a Equidade.info mostra que um em cada cinco (20,4%) jovens, dos anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) e do ensino médio, já realizou apostas.
O levantamento escutou 1.912 estudantes de 191 escolas espalhadas por todo o país. De acordo com a pesquisa, no 3° ano do ensino médio, o número de jovens chega a quase metade (49,7%), mas as apostas começam aos 11 anos de idade. Nessa faixa etária, 9,5% afirmaram terem realizado apostas online.
A pesquisa também mostra que maioria dos apostadores são meninos (27,8%) contra 12,6% das meninas. O número de rapazes que disseram já ter realizado apostas online mais que dobra, de 19%, no ensino fundamental II, para 41,7% no ensino médio.
Os sites de apostas são proibidos para crianças e adolescentes, entretanto, algumas bets clandestinas operam à margem da lei, sem fiscalização.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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