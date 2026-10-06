Profeta previu surto de Peste Bubônica dias antes de caso na Rússia

Craig Hamilton-Parker, o Profeta do Fim do Mundo, fez previsões sobre um surto de doença biológica - (crédito: Reprodução/YouTube)

Um psíquico conhecido como “Profeta do Fim do Mundo” previu a chegada de um "tipo de doença biológica" dias antes de uma pesquisadora russa morrer de Peste Bubônica. O caso levou a um lockdown na região do Instituto de Pesquisa Anti-Peste de Irkutsk, na Sibéria, onde ela trabalhava.

As autoridades russas negam qualquer ligação entre a doença que vitimou Darya Shipilova e seu trabalho no centro de pesquisa. Segundo o jornal Daily Star, ela teria quebrado acidentalmente um tubo de ensaio com a bactéria Yersinia pestis.

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Mais de 200 pessoas que tiveram contato com a pesquisadora estão sob observação médica.

A previsão sobre a doença

Cerca de uma semana antes da morte de Shipilova, o vidente Craig Hamilton-Parker publicou um vídeo prevendo um surto que afetaria o peito e os pulmões. Na gravação do dia 24 de setembro, na seção "Aviso de Outra Futura Pandemia", ele detalhou a visão.

Craig relatou que dois monges tibetanos apareceram em sua casa e disseram que o surto seria “diferente”.

“Seria mais como um tipo de doença biológica, muito mais difícil de controlar. Esta é muito mais perigosa, porque pode se espalhar muito mais rapidamente”, disse o “Profeta”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.