Sinepe/DF elege nova diretoria para o triênio 2027-2029

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Sinepe/DF)

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) elegeu, na última quinta-feira (8), a nova diretoria do sindicato para o triênio 2027–2029. A nova gestão será presidida por Clayton Braga e Katharine Bernardes como vice-presidente. A posse da nova diretoria está marcada para 1º de dezembro, quando terá início o novo ciclo de gestão para o triênio 2027–2029.

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O Conselho de Administração será composto por Lúcio Weber, Sérgio Renato Martins e Paulo Fernando Cardoso Soares. Com a posse da nova gestão, também passarão a integrar o colegiado três membros do Conselho Consultivo: Amábile Pacios, Atef Aissami e Álvaro Domingues. A composição da gestão inclui ainda Thiago Cianni, na diretoria financeira, e Alexandre Almeida, na diretoria administrativa. O Conselho de Administração será composto por Lúcio Weber, Sérgio Renato Martins e Paulo Fernando Cardoso Soares.

O novo diretor destacou a responsabilidade de assumir a presidência. “Recebo essa missão com muita responsabilidade e com a tranquilidade de saber que teremos uma equipe muito preparada ao nosso lado. O nosso compromisso é fazer o melhor pelas escolas, estar próximos dos filiados, ouvir suas necessidades e continuar defendendo a educação particular do Distrito Federal”, afirmou Braga.