Instituto Gabriel Gastal celebra Dia das Crianças em escola do Paranoá

Correio Braziliense

Cerca de 300 crianças participaram de uma tarde de diversão - (crédito: Divulgação)

*Por Gabriela Santos

Como ensinar crianças a navegar pela internet com segurança e, ao mesmo tempo, incentivá-las a criar soluções para os desafios do mundo digital? Foi com essa proposta que o Instituto Gabriel Gastal (IGG) celebrou antecipadamente o Dia das Crianças com um HackaKids na LIFT School, escola social localizada no Paranoá e mantida pela Heavenly. A iniciativa colocou estudantes do 5º ano no papel de protagonistas de uma experiência que reuniu tecnologia, criatividade e educação digital.

Com o tema Sua ideia muda o jogo, o desafio convidou os alunos a propor melhorias ao Detetive Digital, game desenvolvido pelo IGG que ensina, de forma lúdica, a reconhecer riscos na internet e a adotar comportamentos mais seguros.

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De um lado estavam especialistas em cibersegurança e desenvolvedores; do outro, a imaginação, a curiosidade e a criatividade das crianças. No jogo, os participantes percorrem diferentes ambientes, conversam com personagens, respondem a perguntas e conquistam insígnias enquanto aprendem sobre segurança on-line. Durante o HackaKids, os estudantes imaginaram novos personagens, avatares, missões e desafios para tornar a experiência ainda mais divertida e educativa.

O objetivo da iniciativa foi ouvir as crianças para entender como gostariam de aprender sobre segurança digital e integrar as sugestões ao jogo, tornando-o mais atrativo e próximo do cotidiano delas. A ação promoveu uma cocriação que colocou os estudantes no centro do processo, incentivando-os a desenvolver senso crítico e a atuar como protagonistas da tecnologia, em vez de meros consumidores. Depois de elaborarem as propostas, os grupos as apresentaram aos mentores em formato de pitch, exercitando a comunicação, o trabalho em equipe e a defesa de soluções.

Além do desenvolvimento de soluções para o jogo, a dinâmica buscou conscientizar sobre a importância de limites, responsabilidade e respeito no ambiente digital, ensinando a identificar riscos e a proteger dados pessoais. A expectativa é que o aprendizado vá além da sala de aula, com o compartilhamento de boas práticas com famílias e comunidades.

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O encerramento do HackaKids foi marcado por uma celebração especial, em que cerca de 300 crianças participaram de uma tarde de diversão, com lanche, música e dança ao lado dos personagens do Giraffas.

A presença cada vez maior de crianças na internet amplia as oportunidades de aprendizagem e entretenimento, mas também exige atenção de famílias e escolas. Segundo o estudo "Proteção à primeira infância entre telas e mídias digitais", do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), 82% das crianças brasileiras de 6 a 8 anos usavam a internet em 2024.

Entre os principais riscos estão a exposição a conteúdos inadequados, o contato com desconhecidos, o compartilhamento de dados pessoais, os golpes virtuais e o cyberbullying, além do uso excessivo de telas, que pode comprometer o sono, as atividades físicas e a convivência familiar. Mais do que proibir o acesso à tecnologia, o caminho recomendado envolve ensinar o reconhecimento de situações de risco, a proteção da privacidade e a busca por ajuda quando necessário. Medidas como conversas frequentes, acompanhamento das ferramentas utilizadas e limites adequados à idade são essenciais para uma relação saudável com o ambiente digital.

*Estagiária sob a supervisão de Ana de Sá