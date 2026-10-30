Correio Braziliense

A feira reúne produções acadêmicas e protótipos autorais desenvolvidos por estudantes da educação infantil ao ensino médio. - (crédito: Divulgação/Seriös School)

Escola na Asa Sul faz mostra sobre o Atlântico Sul neste sábado (31/10)

Evento aberto a famílias, educadores e a comunidade reúne projetos de alunos da educação infantil ao ensino médio e uma feira de empreendedorismo; encerramento terá feijoada

A Seriös School realiza neste sábado (31/10), das 9h às 12h30, na unidade da SGAS 902, em Brasília, a edição 2026 da Mostra do Conhecimento, com o tema "Travessias do Atlântico Sul". Segundo a escola, o evento é aberto a famílias, educadores e membros da comunidade.

O tema inaugura um ciclo bianual, de 2026 e 2027, para orientar investigações sobre as relações históricas, culturais e econômicas entre a América do Sul e a África. Os projetos apresentados resultam de pesquisas feitas na disciplina de projetos do colégio, que trabalha com a resolução de problemas concretos a partir de dois pilares: a diplomacia e o empreendedorismo.

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Feira de empreendedorismo

A programação inclui uma feira de empreendedorismo com estudantes da educação infantil e dos anos iniciais. Segundo a escola, as crianças trabalham com a metodologia de design thinking, adaptada a cada faixa etária, e passam por todas as etapas do processo: do levantamento de ideias e da pesquisa de mercado à prototipagem, à criação da identidade visual e ao planejamento financeiro. Os produtos foram inspirados nos países banhados pelo oceano. O Infantil 4 criou o Argentina no palito; o 1º ano desenvolveu o Dindim do Atlântico, o 3º ano estruturou a Pipoca navegante, e o 4º ano produz pulseiras inspiradas na cultura angolana.

"O grande diferencial da proposta está em não tratar o empreendedorismo apenas como uma atividade comercial, mas como uma oportunidade concreta de desenvolver pensamento crítico e colaboração", afirma, em nota, a coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Kallini Barbosa.

Avaliação e premiação

Cada projeto é avaliado por bancas técnicas, formadas por professores e especialistas convidados, com base em quatro critérios: relevância do problema investigado, originalidade da resposta proposta, viabilidade de execução e qualidade da comunicação oral, em formato de pitch, uma apresentação curta do projeto. As bancas definem as equipes que avançam para a etapa de aprimoramento rumo ao Seriös Awards, premiação institucional marcada para 3 de dezembro. O público visitante também vota, por uma plataforma digital, nas categorias Curtidas, Mobilização, Profundidade e Destaque Geral, em apuração independente das notas escolares, segundo a escola.

O encerramento terá uma feijoada comunitária, prato que a escola define como representativo das pontes culturais, históricas e gastronômicas entre os povos da bacia do Atlântico Sul.

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