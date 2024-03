Saiba quais cidades vão receber os 100 novos institutos federais

VC Victor Correia

Para Lula, marca de 1.000 Institutos Federais pode ser atingida até 2026. Com os novos anúncios, serão 782 em funcionamento - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (12/3) a construção de 100 novos campi de Institutos Federais (IFs). O Planalto estima que a medida crie 140 mil novas vagas nas instituições, que oferecem desde o ensino técnico até pós-graduações.

Ao todo, o investimento será de R$ 3,9 bilhões, incluindo melhorias em institutos já em operação. Com a medida, o número de IFs passa a ser de 782. Em seu discurso, Lula disse querer chegar a 1.000 até o fim de seu mandato, em 2026.

O Nordeste é a região que mais receberá os novos IFs, com 38 campi (veja abaixo). Sudeste vem em seguida, com 27. Na sequência estão Sul (13), Norte (12) e Centro-Oeste (10). Já São Paulo é a unidade da Federação com mais municípios beneficiados, com 12 cidades atendidas. A última expansão da rede ocorreu em 2016.

Veja onde serão instalados os novos Institutos Federais:



Sudeste

São Paulo: São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá

São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá Minas Gerais: João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho

João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo

Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo Espírito Santo: Muniz Freire



Centro-Oeste

Goiás: Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis.

Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis. Mato Grosso: Água Boa, Colniza e Canarana

Água Boa, Colniza e Canarana Distrito Federal: Sol Nascente e Sobradinho

Sol Nascente e Sobradinho Mato Grosso do Sul: Paranaíba e Amambaí

Norte

Pará: Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu

Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu Amazonas: Santo Antônio do Içá e Manicoré

Santo Antônio do Içá e Manicoré Rondônia: Buritis

Buritis Acre: Feijó

Feijó Amapá: Tartarugalzinho

Tartarugalzinho Roraima: Rorainópolis

Rorainópolis Tocantins: Tocantinópolis

Sul

Paraná: Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo



Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo Rio Grande do Sul: Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado

Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado Santa Catarina: Tijucas, Campos Novos e Mafra

Nordeste