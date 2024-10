Alumna abre inscrições para mentoria de carreiras para mulheres

CB Correio Braziliense

Inscrições para o programa de mentoria começam a partir de 21 de outubro. - (crédito: Freepik)

A Alumna, programa de mentoria de carreira voltado para mulheres, vai abrir inscrições para a sua nova turma Power Talks, com foco em diversidade e inclusão. Serão disponibilizadas 200 vagas para mentoradas e 200 para mentoras voluntárias. O programa é totalmente gratuito e 100% on-line, com duração de seis meses e encontros mensais.

A mentoria é destinada a mulheres e pessoas não binárias que estejam cursando ou tenham recém-concluído a graduação, além de profissionais que estejam em transição de carreira. O objetivo principal é formar a próxima geração de líderes no mercado de trabalho, com foco em diversidade social, étnica e econômica. O Power Talks oferece uma plataforma para profissionais compartilharem experiências, desafios e insights para alavancar as trajetórias de outras mulheres.

As vagas são voltadas especialmente para mulheres pretas, de baixa renda, moradoras detodas as regiões do Brasil, e aquelas que são a primeira geração da família a se formar em uma universidade. O programa conta a parceria da Kérastase, do grupo L’Oréal.



Sobre a Alumna

Fundada em 2019 por Larissa Ushizima e Renata Malheiros Henriques,ex-alunas da Universidade de Brasília (UnB), a Alumna já mentorou mais de 1300 mulheres, acumulando mais de 7 mil horas de trocas valiosas.O programa cresce a cada ano, e a meta é impactar 10 mil mulheres até 2025. "Queremos formar a próxima geração de mulheres líderes comolhar para a diversidade social e étnico-social", explica Ushizima.

As mentorias, conduzidas por mulheres ou pessoas não binárias voluntárias, exigem um compromisso mínimo de uma hora por mês em encontros virtuais. "As mentoras compartilham seu conhecimento ajudando outra mulher, e as mentoradas recebem orientações valiosasem um momento chave de suas carreiras", destaca Malheiros.

Para fazer a inscrição e obter mais informações, acesse: www.alumna.com.br.