INSS e Ciee abrem processo seletivo de estágio para estudantes

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão com vagas de estágio de cadastro reserva para estudantes do nível superior, médio e técnico para atuação em cidades de todo o Brasil. Para participar do processo seletivo e verificar os requisitos e cursos de cada vaga, é necessário consultar e se inscrever no link até 15 de janeiro de 2025, às 12h.

Os contratados para as vagas de nível médio e técnico receberão bolsa auxílio nos valores de R$ 694,36 por mês (para a jornada de 30h semanais) e R$ 486,05 por mês (para a jornada de 20h semanais) Para o ensino superior, a bolsa-auxílio é de R$ 1.125,69 por mês (jornada de 30h semanais) e R$ 787,98 por mês (jornada de 20h semanais). Além disso, os estagiários contam ainda com R$ 10 de auxílio transporte por dia estagiado.

Além disso, os requisitos são: ter idade mínima de 16 anos completos; ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; estar regularmente matriculado, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível médio, técnico ou superior, observando política de Estágio de cada Instituição de Ensino e em consonância com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º § 2º da mencionada legislação; e residir na mesma cidade do local de estágio escolhido.

