Marina Rodrigues

Um dos projetos, apresentado pelo Instituto Federal do Tocantins, facilita aprendizagem de letras e palavras durante alfabetização - (crédito: Marina Rodrigues)

Teve início nesta terça-feira (26/11), em Brasília, a 4ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, trazendo estudantes de todo o Brasil para apresentar projetos que envolvem tecnologias 3D, prototipagem, aplicativos, simuladores, jogos, educação inclusiva, IA, robótica, realidade virtual e outros.

Com o tema inovação, inclusão e sustentabilidade, o evento ocorre até quinta-feira (26/11) na Arena BRB, localizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), e oferece oficinas, exposições tecnológicas, palestras e apresentações culturais, além de unidades móveis com mostras interativas e atividades para o público. Para participar, basta retirar gratuitamente o ingresso no Sympla: https://bit.ly/4g6B8RO.

Neste ano, foram selecionados mais de 400 projetos de 56 instituições de educação profissional e tecnológica do país, incluindo as redes federal, estadual e privada, além dos serviços nacionais de aprendizagem (Senai, Senac e Sest/Senat). A realização é do Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Confira a programação: https://bit.ly/3VarEgg.











Ao Correio, o ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizou a iniciativa e destacou a importância da pesquisa e da extensão para combater a evasão escolar. “É uma oportunidade dos nossos alunos mostrarem seus talentos, o que estão trabalhando nos seus institutos em todas as áreas, e também procurar despertar o interesse dos nossos jovens para a ETP. Precisamos ter uma escola que atraia nossos jovens. Os alunos do ensino médio, hoje, abandonam muito a escola. Então, ela precisa ser atrativa, não só olhar disciplina curriculares, mas também despertar novos conhecimentos que se fazem através da inovação, da pesquisa, da tecnologia, da cultura, do esporte”, diz.

“A gente vê essa dimensão nesta Semana Nacional, o quanto os alunos estão desenvolvendo resultados práticos para o dia a dia da população, mas resultados para eles, para o conhecimento, para a construção da cidadania e do futuro deles. Realizar esse evento é trazer toda essa rede do país inteiro, todas as unidades da Federação, para mostrar tudo que está sendo produzido e para que os estados e os alunos possam se integrar, conversar e dividir experiências com colegas de outros estados. Uma oportunidade única não só para os estudantes, mas também para os professores”, completa.