Inscrições abertas para curso de modelagem e reaproveitamento de tecidos

Correio Braziliense

Campus IFB Taguatinga - (crédito: Divulgação/IFB )

Por João Hermógenes*

O IFB câmpus Taguatinga abriu edital para preenchimento de 48 vagas para os cursos de

Introdução à Modelagem de Uniformes e Artesanato com Reaproveitamento de Tecidos e Materiais

(Upcycling).

As matrículas serão realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico e envio

da documentação exigida. O período de matrícula está condicionado ao preenchimento das vagas,

sendo que a ocupação ocorrerá conforme a ordem de envio do formulário de matrícula com a

documentação exigida.

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As aulas são presenciais e com carga horária total de 60 horas, sendo 42 horas no Câmpus

do IFB e as 18 horas restantes deverão ser cumpridas nas comunidades. O edital e os requisitos para

ingresso em cada curso estão disponíveis no site http://bit.ly/4o6N2ju

*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá