Inscrições abertas para curso de modelagem e reaproveitamento de tecidos

Por João Hermógenes*
O IFB câmpus Taguatinga abriu edital para preenchimento de 48 vagas para os cursos de
Introdução à Modelagem de Uniformes e Artesanato com Reaproveitamento de Tecidos e Materiais
(Upcycling).
As matrículas serão realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico e envio
da documentação exigida. O período de matrícula está condicionado ao preenchimento das vagas,
sendo que a ocupação ocorrerá conforme a ordem de envio do formulário de matrícula com a
documentação exigida.
As aulas são presenciais e com carga horária total de 60 horas, sendo 42 horas no Câmpus
do IFB e as 18 horas restantes deverão ser cumpridas nas comunidades. O edital e os requisitos para
ingresso em cada curso estão disponíveis no site http://bit.ly/4o6N2ju
*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá
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