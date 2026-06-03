Inscrições abertas para curso de modelagem e reaproveitamento de tecidos

As aulas são presenciais e ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, no câmpus Taguatinga

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Correio Braziliense
postado em 03/06/2026 19:13
Campus IFB Taguatinga - (crédito: Divulgação/IFB )
Campus IFB Taguatinga - (crédito: Divulgação/IFB )

Por João Hermógenes*

O IFB câmpus Taguatinga abriu edital para preenchimento de 48 vagas para os cursos de
Introdução à Modelagem de Uniformes e Artesanato com Reaproveitamento de Tecidos e Materiais
(Upcycling).

As matrículas serão realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico e envio
da documentação exigida. O período de matrícula está condicionado ao preenchimento das vagas,
sendo que a ocupação ocorrerá conforme a ordem de envio do formulário de matrícula com a
documentação exigida.

As aulas são presenciais e com carga horária total de 60 horas, sendo 42 horas no Câmpus
do IFB e as 18 horas restantes deverão ser cumpridas nas comunidades. O edital e os requisitos para
ingresso em cada curso estão disponíveis no site http://bit.ly/4o6N2ju 

*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá

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