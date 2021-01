55% faltam ao segundo dia do Enem, equivalente a 3 milhões de pessoas

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Após a abstenção recorde no último domingo (17/1), marcado ainda por confusões e pessoas barradas nas portas dos locais de prova, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve alto número de faltantes neste domingo (24/1) também.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 55,3% dos inscritos não compareceram. O que equivale a 3 milhões de pessoas, segundo os dados liberados em entrevista coletiva de imprensa com o presidente do Inep, Alexandre Lopes. Assim, participaram do segundo dia de provas 2,4 milhões de pessoas. No primeiro dia, o total de faltantes foi de 2,8 milhões.

Apesar disso, ele classificou como "satisfatória" a aplicação do Enem impresso. Apesar dos problemas no segundo domingo, ele informou que não houve candidatos barrados por superlotação desta vez.

No entanto, casos de aglomerações nas portas das escolas voltaram a ser observados. Estudantes também relataram que as salas não tinham distanciamento satisfatório, que só não foi menor pelo grande número de abstenções.