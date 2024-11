Enem 2024: 'Show dos atrasados' decepciona e candidatos são pontuais no DF

CS Carlos Silva

Fantasiados de super-heróis aguardavam do lado de fora dos locais de prova o 'show dos atrasados' - (crédito: Luis Nova/CB/D.A.Press)

Às 13h em ponto, os portões do Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na Asa Norte, foram fechados, encerrando a entrada dos candidatos para o primeiro dia de provas do Enem 2024. Entre os últimos a chegar, uma jovem de 17 anos chegou poucos minutos depois após o horário-limite.

Kesia Magalhães, moradora do Varjão, explicou que chamou um carro de aplicativo para chegar mais rápido, mesmo assim não conseguiu viagem. “Foi complicado chegar aqui. Ninguém aceitava a corrida. Acabou que o carro veio de última hora, e eu vim, mas não deu tempo. Agora só ano que vem”, disse a jovem, que ainda não tem um curso em mente.

Kesia Magalhães, moradora do Varjão, foi a única a chegar fora do horário no CEUB (foto: Luis Nova / CB/DaPress)

Um grupo de pessoas fantasiadas de super-heróis aguardava o famoso 'show dos atrasados' do lado de fora do portão, mas mesmo com a maioria dos candidatos chegando no horário não perderam o bom humor.











A prova

Neste primeiro dia, os participantes irão responder questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol), Ciências Humanas e a temida Redação. No segundo dia, marcado para o próximo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Os portões fecham às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h no primeiro dia, e, no segundo dia, às 18h30. Os candidatos podem sair a partir das 15h30, mas só podem levar os cadernos se saírem a partir das 18h.