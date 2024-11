Candidatos empurram ônibus atolado para fazer chegar o local de prova do Enem

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Enem 2024: candidatos empurram ônibus atolado para chegarem a local de provas. O veículo ficou "preso" em Lizarda, leste do Tocantins, e levava os estudantes ao município de Novo Acordo - (crédito: Reprodução/ via Perfil Brasil)

Estudantes do Tocantins precisaram empurrar um ônibus que atolou durante viagem para prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024). Os candidatos embarcaram no veículo na manhã deste domingo (3/11), em Lizarda, rumo ao município de Novo Acordo, onde realizarão a prova do exame. Durante o trajeto o ônibus escolar em que estavam atolou na lama. Para seguir viagem tiveram que sair e empurrar o veículo.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver vários alunos empurrando o veículo, tentando retirá-lo da lama. O momento foi registrado pelos próprios estudantes. A estudante Amanda Reis vai fazer a prova neste domingo. Ela presenciou todo o ocorrido e contou ao G1 Tocantins que estavam na metade do caminho quando o ônibus atolou.

"Lizarda é uma cidade do interior bem distante, as estradas são bem precárias. Essa situação bem no dia do Enem acaba desanimando nós estudantes. Passar por essa situação foi bem angustiante e estressante, pois fiquei com medo de perder a prova que decidirá o meu futuro", disse a estudante, em entrevista ao G1.

Segundo os candidatos, o ônibus saiu de Lizarda às 3h40 e atolou no meio do caminho por volta das 6h50. Os próprios estudantes conseguiram empurrar o veículo e retirá-lo da lama. Felizmente, eles chegaram a Novo Acordo às 8h30. A prova começa às 13h30 e os portões já estão fechados.

Segundo Amanda, não há provas do Enem em Lizarda e os alunos precisam ir à Novo Acordo ou para Palmas fazer o exame. "Como Novo Acordo é mais perto, optamos por lá. O município também oferece ônibus. Portanto é mais adequado escolhermos Novo Acordo", contou a estudante.

O Correio tentou contato com a Prefeitura de Lizarda, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.