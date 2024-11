Enem 2024: confira os cadernos e provas e o gabarito extraoficial

MR Marina Rodrigues

O Enem foi criado pelo governo federal, na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A meta era ter uma avaliação da educação básica do território nacional. - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (10/11), milhões de estudantes de todo o país enfrentaram o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A ansiedade para conferir o desempenho é grande, especialmente enquanto aguardam a divulgação oficial dos resultados, prevista para esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para aliviar a espera, o Curso Enem Gratuito disponibiliza a correção extraoficial das provas, transmitida ao vivo no YouTube. A Live Enem 2024 conta com a participação de professores especializados, que corrigem em tempo real as questões de todas as áreas, incluindo linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

A segunda live do grupo foi realizada às 19h deste domingo (10/11), e o público pôde interagir pelo chat ao vivo, tirando dúvidas com a equipe de professores e compartilhando a experiência com outros estudantes. A transmissão dos dois dias de prova está disponível no canal do Curso Enem Gratuito no YouTube: https://www.youtube.com/live/ACjll9cPOEI.



O grupo também disponibiliza gratuitamente os cadernos e os gabaritos extraoficiais do exame (veja abaixo). As respostas são divulgadas de acordo com as cores dos cadernos (azul, branca, rosa e amarela), permitindo que os candidatos acompanhem seu desempenho em cada área antes do resultado oficial. Confira abaixo:

Baixe os cadernos do 1º dia

Caderno Branco – 1º Dia

Caderno Amarelo – 1º Dia

Caderno Verde – 1º Dia

Caderno Azul – 1º Dia

Baixe os cadernos do 2º dia

Caderno Cinza – 2º Dia

Caderno Amarelo – 2º Dia

Caderno Verde – 2º Dia

Caderno Azul – 2º Dia