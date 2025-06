RP Raphaela Peixoto

Procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - (crédito: Divulgação)

Os candidatos interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta sexta-feira (6/5) para se inscrever. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A taxa de inscrição é de R$ 85 para quem não obteve isenção. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito até o dia 11 de junho. O boleto é gerado diretamente na Página do Participante.

Provas no Pará terão datas diferenciadas



As provas do Enem 2025 estão previstas para os dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. No entanto, nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as datas foram alteradas para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Candidatos dessas cidades que desejarem fazer o exame nas datas originais podem optar por prestar as provas em outros municípios. A mudança deve ser feita no momento da inscrição.

Certificação do ensino médio



Nesta edição, o Enem volta a oferecer a possibilidade de certificação do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais. Para isso, é necessário informar essa finalidade no ato da inscrição. A certificação exige, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

Estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal de até três salários mínimos estão isentos da taxa de inscrição.

Leia também: Enem voltará a certificar o ensino médio

Pé-de-Meia



Estudantes do terceiro ano do ensino médio matriculados no programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação, terão direito a um bônus de R$ 200, desde que compareçam aos dois dias de aplicação do exame. O valor será pago após a conclusão da etapa escolar. Todos os participantes do programa também estão isentos da taxa de inscrição.