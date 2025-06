LP Lara Perpétuo

As provas do Enem acontecem em 9 e 16 de novembro de 2025 - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O vencimento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foi estendido para o dia 27 de junho, conforme noticiou, nesta terça-feira (17/6), o governo federal. A prorrogação não afeta as datas de aplicação de provas, que ocorrem em novembro, e de divulgação de resultados, em janeiro. Leia também: Enem bate recorde de inscrições, com 5,5 milhões de candidatos

O valor da participação também não sofre alterações, apesar do prazo extra de pagamento. São R$ 85 para aqueles que não foram isentos, que podem ser quitados por meio de boleto, cartão de crédito, Pix, débito em conta corrente ou poupança. As opções estão disponíveis a partir de documento que pode ser gerado na Página do Participante do site do certame.

Têm isenção automática da taxa de inscrição estudantes de escolas públicas que concluem neste ano o ensino médio; bem como aqueles que participam do Pé-de-meia. Além disso, os beneficiários do programa que se encontram no último ano recebem, se comparecerem aos dois dias de provas, uma parcela bônus de R$ 200. Nestes casos, o boleto de pagamento não é gerado pelo sistema. Leia também: Distrito Federal tem quase 96 mil inscritos no Enem 2025

As provas do Enem em 2025 são realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, e a divulgação dos resultados está prevista para 16 de janeiro de 2026. Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará — onde ocorre, no mesmo período, a COP30 — o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nesta edição, o certame vota a certificar conclusão de ensino médio para estudantes maiores de 18 anos, a partir de solicitação no ato de inscrição e da obtenção de, no mínimo, 450 pontos nas áreas de conhecimento e 500 na redação. Leia também: Enem 2025: confira datas e regras do edital do exame

Confira, a seguir, o novo cronograma:

Pagamento da taxa de inscrição (atualizado): 26 de maio a 27 de junho;

Tratamento pelo nome social e atendimento especializado:

Solicitação: 26 de maio a 13 de junho;

Resultado dos pedidos: 20 de junho;

Período de recurso: 23 de junho a 27 de junho;

Resultado do recurso: 4 de julho.

Aplicação das provas: 9 e 16 de novembro;

Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro;