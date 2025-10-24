Entenda o que muda para estudantes e instituições de ensino no Sisu 2026

JS Junio Silva

A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação na segunda-feira (20/10) - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)

O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 passará a utilizar o melhor resultado das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o ingresso no ensino superior. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) na segunda-feira (20/10).

De acordo com o Edital nº 22/2025, referente à adesão de instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sisu 2026, a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota do Enem em 2023, 2024 e 2025 que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso.

A nova regra não se aplica aos treineiros nas edições mencionadas do Exame. O documento pode ser lido na íntegra pelo link.

Leia também: Canal no YouTube oferece aulas gratuitas de física e matemática para Enem



Adesão

As instituições de educação superior interessadas em participar do Sisu 2026 devem emitir o termo de adesão entre 27 de outubro e 28 de novembro. Os procedimentos necessários serão efetuados exclusivamente por meio do Sisu Gestão.

Deve ser observada também a oferta mínima de duas vagas em cada curso e turno em que desejarem participar. O MEC estabelece que, minimamente, uma vaga de ampla concorrência deve ser garantida, independente do número de vagas ofertadas no curso e turno, do resultado dos cálculos para a reserva de vagas e das políticas específicas de ações afirmativas adotadas pela instituição.

Leia também: Especialistas dão dicas para ter foco na reta final do Enem



Para o preenchimento do termo de adesão, as instituições precisam ter encerrado no Sisu Gestão a ocupação de vagas referentes à última edição do processo seletivo da qual tenham participado.

As condições de participação poderão ser alteradas pelas instituições durante o período de adesão considerando as informações constantes no termo mais recente assinado pelo representante legal no Sisu Gestão.