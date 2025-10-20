Enem 2025: veja o que levar e como acessar o cartão de confirmação

GS Giovanna Sfalsin

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre em 9 e 16 de novembro - (crédito: Bruna Araújo/ MEC)

A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, milhões de estudantes em todo o país se preparam para os dois dias de avaliação, que acontecerão nos domingos 9 e 16 de novembro. O exame, organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público e privado no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão realizadas excepcionalmente nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém no mesmo período das provas regulares.

Leia também: Enem aumenta acessibilidade dos candidatos

Conteúdo das provas

O Enem é composto por 180 questões objetivas e uma redação, distribuídas em dois dias de aplicação.

1º dia (9 de novembro): Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

2º dia (16 de novembro): Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Cartão de confirmação

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível na Página do Participante em data a ser divulgada, acessível pelo portal do Inep. O documento informa:

Número de inscrição;

Data, hora e local das provas;

Atendimentos especializados e nome social (se solicitados e aprovados);

Opção de língua estrangeira escolhida;

E, se aplicável, solicitação de certificação do ensino médio.

É recomendado que o participante imprima o cartão e leve no dia da prova, embora a apresentação não seja obrigatória.

O que levar

No dia do exame, o participante deve portar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Documentos aceitos incluem:

Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Carteiras expedidas por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, Polícia Federal e conselhos de classe;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

Participantes estrangeiros devem apresentar documento oficial de identificação com foto, como passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório ou documento de identidade do Mercosul.

É permitido levar lanches leves e água em garrafa transparente, que serão vistoriados pelos fiscais antes do início da prova.

Leia também: 4 dicas práticas para se preparar para a redação do Enem

Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos durante a prova. Celulares, relógios, fones de ouvido e quaisquer aparelhos deverão permanecer desligados e lacrados no envelope porta-objetos, que deve ficar debaixo da carteira durante toda a aplicação. Além de objetos como óculos escuros, bonés chapéus, viseiras, gorros ou similares, canetas não transparentes e demais objetos.

Orientações

Participantes com transtorno do espectro autista (TEA) poderão utilizar canetas coloridas apenas para marcações no caderno de questões. O Cartão-Resposta deve ser preenchido exclusivamente com caneta preta.

O Inep disponibilizou a nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante”, que explica os critérios de correção, apresenta exemplos comentados de textos nota mil e orienta sobre a estrutura da redação. O material está disponível no portal do Inep e é considerado essencial para quem deseja se preparar melhor para o exame.

Leia também: Canal no YouTube oferece aulas gratuitas de física e matemática para Enem

Além disso, a Página do Participante concentra todas as informações sobre o exame, como orientações de segurança, normas de aplicação e cronograma oficial.