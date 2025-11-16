JA Jéssica Andrade

No segundo dia de provas, candidatos fizeram provas de Ciências da Natureza e Matemática - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O segundo dia do Enem 2025, aplicado neste domingo (16/11), trouxe uma prova marcada pela contextualização e pela articulação entre ciência, cotidiano e temas ambientais.

Além de biologia e química, a prova de Ciências da Natureza também explorou física por meio de tirinhas da Turma da Mônica relacionadas à vibração sonora. Em matemática, os estudantes resolveram itens envolvendo probabilidade, geometria analítica, funções e cálculos de custo energético.

Para especialistas, a prova de Matemática foi o ponto de maior exigência do dia. Segundo Igor Magalhães Cunha, coordenador de matemática e professor do Bernoulli Educação, o exame deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao da edição anterior.

“A avaliação de matemática deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao de 2024. O exame exigiu um elevado nível de preparação e domínio de conceitos específicos de matemática, incluindo geometria analítica, logaritmos, análise combinatória e probabilidade. As questões enfatizaram a contextualização, requerendo do aluno capacidade de interpretação, identificação de dados e aplicação precisa dos conceitos matemáticos”, afirma Cunha.

O professor destaca dois itens como exemplos dessa complexidade: um envolvendo geometria analítica, que pedia ao candidato extrair informações de um plano cartesiano e determinar equações de retas, integrando conceitos de logaritmos e funções quadráticas; e questões de análise combinatória e probabilidade, descritas como “volumosas” em cálculos.

“Em comparação com edições anteriores, a prova de 2025 revelou um aumento na dificuldade de algumas questões. As questões de menor complexidade foram diretas, enquanto as de maior dificuldade exigiram um elevado grau de maturidade matemática”, afirma.

Química mantém padrão e reforça temas recorrentes

Em química, a avaliação seguiu uma linha coerente com anos anteriores. Na análise de Mariana Assiria, professora do Bernoulli Educação, os estudantes que se prepararam com base em provas anteriores e na matriz de referência não encontraram grandes surpresas.

“A prova de Química do Enem 2025 seguiu o cronograma estabelecido. Para aqueles que se dedicaram à preparação. A avaliação não apresentou surpresas”, disse a professora.

A avaliação trouxe questões contextualizadas sobre separação de misturas, reações orgânicas e solubilidade de compostos orgânicos. Temas usuais do Enem, como catálise por enzimas e impactos ambientais de usinas nucleares, também apareceram, incluindo itens sobre poluição térmica e meia-vida.

“As questões foram elaboradas de forma contextualizada, abordando temas relevantes do cotidiano e com uma abordagem didática consistente. As questões de maior complexidade envolveram cálculos estequiométricos e álcoois, com níveis variados de dificuldade”, avaliou Assíria.

“Em suma, a prova foi bem elaborada, com questões contextualizadas e em consonância com as edições anteriores. Os alunos que se prepararam adequadamente não enfrentaram dificuldades significativas”, afirmou a discente.

