Vacinas, mudanças climáticas e Usain Bolt: os destaques do 2º dia de Enem

Caderno de provas do segundo dia do Enem 2025 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), encerrou, às 18h30 deste domingo (16/11) a aplicação do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes fizeram provas de ciências da natureza e matemática.

O exame reforçou a tendência de aproximar o conteúdo científico da vida real. Em Ciências da Natureza, uma das questões abordou o tema de mudanças climáticas, em alta com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém. Na questão 104, os candidatos tiveram que responder sobre qual ação auxilia na remoção do gás carbônico (CO2) da atmosfera.

O enunciado da questão, baseado em uma reportagem da BBC, apresentou dados sobre a quantidade do gás na atmosfera. "O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas", diz um trecho da questão.

Os candidatos também enfrentaram questões sobre produção de vacinas, desempenho do atleta jamaicano Usain Bolt, impactos de hormônios descartados no solo, poluição por óleo nos oceanos, reciclagem de plástico e eficiência energética de combustíveis.



Além de biologia e química, a prova de Ciências da Natureza explorou física por meio de tirinhas da Turma da Mônica relacionadas à vibração sonora. Em matemática, os estudantes resolveram itens envolvendo probabilidade, geometria analítica, funções e cálculos de custo energético.

O candidato Eduardo de Aguilar, 20 anos, afirmou que as questões de biologia foram as "mais tranquilas". "As questões eu senti que elas foram bem extensas. Tinham questões que só de bater o olho já resolvia, mas outras não", relatou o estudante que pretende cursar Engenharia mecânica.

O que dizem especialistas?

Para especialistas, a prova de matemática foi o ponto de maior exigência do dia. Segundo Igor Magalhães Cunha, coordenador de matemática e professor do Bernoulli Educação, o exame deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao da edição anterior.

“A avaliação de matemática deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao de 2024. O exame exigiu um elevado nível de preparação e domínio de conceitos específicos de matemática, incluindo geometria analítica, logaritmos, análise combinatória e probabilidade. As questões enfatizaram a contextualização, requerendo do aluno capacidade de interpretação, identificação de dados e aplicação precisa dos conceitos matemáticos”, afirma Cunha.

Em química, a avaliação seguiu uma linha coerente com anos anteriores. Na análise de Mariana Assiria, professora do Bernoulli Educação, os estudantes que se prepararam com base em provas anteriores e na matriz de referência não encontraram grandes surpresas.

“A prova de Química do Enem 2025 seguiu o cronograma estabelecido. Para aqueles que se dedicaram à preparação. A avaliação não apresentou surpresas”, disse a professora.

O Correio, em parceria com o Bernoulli Educação, divulga o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os professores da instituição analisaram as 90 questões objetivas – 45 Ciências da Natureza e 45 de Matemática. Veja os gabaritos extraoficiais aqui.

