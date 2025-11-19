EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do segundo dia de provas

Respostas das provas de Matemática e Ciências da Natureza serão usadas apenas para fins pedagógicos; resultado final do exame será divulgado em janeiro

Início Eu estudante Enem
JA
Jéssica Andrade
Alice Meira
postado em 19/11/2025 11:42 / atualizado em 19/11/2025 12:07
Caderno de provas do segundo dia do Enem 2025 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)
Caderno de provas do segundo dia do Enem 2025 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (19/11), o gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). Nesta etapa, os participantes responderam às questões de Matemática e Ciências da Natureza, disciplinas que costumam apresentar maior nível de dificuldade e exigem interpretação precisa, domínio de fórmulas e habilidade de resolução rápida.

O documento com as respostas oficiais foi publicado no portal do Inep e pode ser consultado pela página do candidato. O gabarito serve para que os estudantes comparem seus desempenhos, mas não permite o cálculo exato das notas, já que o Enem utiliza a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera parâmetros como dificuldade, coerência das respostas e padrão individual de acertos e erros.

Em 2025, o segundo dia de aplicação ocorreu de forma tranquila, com poucas ocorrências, conforme o Inep. No país, o exame mobilizou mais de 4,8 milhões de candidatos. O Ministério da Educação (MEC) estima uma taxa de participação de cerca de 70% nos dois dias de prova, índice considerado uma média últimos anos.

O resultado final do Enem 2025 será divulgado em janeiro de 2026, e poderá ser usado para ingresso em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para obtenção de bolsas no Programa Universidade para Todos (Prouni) e para acesso a financiamentos estudantis, como o Fies.

Confira os gabaritos oficiais de cada caderno:

Caderno Cinza

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova cinza)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova cinza) (foto: Divulgação/Inep)

Caderno Azul

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Azul)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Azul) (foto: Divulgação/Inep)

Caderno Amarelo

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Amarela)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Amarela) (foto: Divulgação/Inep)

Caderno Verde

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Verde)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Verde) (foto: Divulgação/Inep)

Caderno Laranja

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Laranja)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Laranja) (foto: Divulgação/Inep)

Caderno Roxo

Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Roxa)
Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Roxa) (foto: Divulgação/Inep)

Saiba Mais

  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Azul)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Azul) Foto: Divulgação/Inep
  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova cinza)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova cinza) Foto: Divulgação/Inep
  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Amarela)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Amarela) Foto: Divulgação/Inep
  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Laranja)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Laranja) Foto: Divulgação/Inep
  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Roxa)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Roxa) Foto: Divulgação/Inep
  • Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Verde)
    Gabarito do segundo dia de prova do Enem 2025 (prova Verde) Foto: Divulgação/Inep
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação