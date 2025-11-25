Mensagens revelam possível vazamento de mais duas questões do Enem

Raphaela Peixoto

Órgão federal cancelou apenas as três perguntas que Edcley havia exposto em sua live anterior, dias antes da prova. Ambas continuam consideradas válidas no gabarito oficial - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Edcley Teixeira, estudante de medicina de Sobral (CE), que já havia divulgado questões quase idênticas às da prova oficial em uma live no YouTube cinco dias antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, indicou as respostas corretas de outras duas perguntas de matemática com uma antecedência ainda maior. As mensagens foram enviadas em um grupo de WhatsApp em março de 2025, cerca de oito meses antes da aplicação oficial do Enem em novembro. As informações foram divulgadas pelo g1.

As duas questões de matemática, cujos números apareceram idênticos aos adiantados por Edcley, envolviam um problema de lançamento de dados cúbicos e outro sobre uma solução com concentração de água e cloro (ou substâncias S1 e S2).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no entanto, não anulou nenhuma dessas duas questões. O órgão federal cancelou apenas as três perguntas que Edcley havia exposto em sua live anterior, dias antes da prova. Ambas continuam consideradas válidas no gabarito oficial.

Detalhes das revelações antecipadas

Em 17 de março de 2025, Edcley Teixeira enviou mensagens a um grupo com centenas de alunos que haviam contratado seus serviços de monitoria, indicando as respostas para duas questões de matemática do Enem 2025.

O Enem oficial de novembro apresentou questões de matemática com números idênticos aos adiantados pelo estudante oito meses antes. As duas questões envolviam um problema de lançamento de dados cúbicos e outra sobre uma solução com concentração de água e cloro.

A respeito da questão de probabilidade/lançamento de dados (cód. 178 da prova azul e variantes), Edcley havia enviado a seguinte mensagem em março: “Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar ‘125/216’ sem medo de ser feliz… Nem leia, não”. Em 16 de novembro, a prova do Enem 2025 trouxe essa questão, e a resposta correta, segundo o gabarito oficial do Inep, era a alternativa “E”, com a possibilidade de 125/216.

Também em março, no mesmo grupo do WhatsApp, Edcley enviou a questão de concentração, perguntando quantos mililitros de água pura seriam necessários adicionar a uma solução de 10 ml com 99,95% de água e o restante de cloro para que a concentração de água atingisse 99,90%. A resposta fornecida por Edcley era 5. A mesma situação-problema apareceu no Enem de novembro (cód. 140 da prova azul e variantes) com números idênticos, embora a unidade de medida fosse diferente (litros em vez de mililitros), e a resposta correta era a alternativa “e”, que era 5.

O Inep não anulou nenhuma dessas duas questões. Ambas continuam sendo consideradas válidas no gabarito oficial. O Inep cancelou apenas as três perguntas que haviam sido expostas por Edcley em uma live no YouTube, a cinco dias do Enem.

Após a aplicação da prova oficial, Edcley comemorou os "acertos" no grupo de alunos. Ele resgatou as mensagens de março e, sobre a questão do lançamento de dados, disse: “Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram kakakaka”. Ele também afirmou sobre a questão da água/concentração: “A questão da água, que eu mandei no PV (privado) de todos… Mandei no grupo também! E também tem nos nossos pdfs de pré-teste kakakakkaa. Se alguém errou, é porque não fez”. O g1 teve acesso a todas essas mensagens trocadas no grupo do WhatsApp.

Esquema de acesso

O estudante montou um esquema para ter acesso aos itens de prova. Edcley percebeu que o Prêmio Capes de Talento Universitário, voltado a alunos do primeiro ano da graduação, utilizava questões que funcionavam como um pré-teste para o Enem.

Ele incentivava universitários a participar do concurso da Capes e lhes oferecia um pagamento mínimo de R$ 10 por questão que conseguissem memorizar. Com esses relatos, Edcley criou um "banco de itens" que utilizava em suas aulas e vendia em mentorias para outros estudantes.