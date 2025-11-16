Enem tem segundo dia tranquilo; prazo para reaplicação começa segunda

JA Jéssica Andrade

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) transcorreu com tranquilidade, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O balanço oficial será divulgado nesta segunda-feira (17/11), mas a estimativa preliminar do Ministério da Educação (MEC) é que cerca de 70% dos inscritos tenham comparecido nos domingos de aplicação da prova.

De acordo com o MEC, aproximadamente 1.700 participantes foram eliminados por descumprirem regras do edital, como uso indevido de equipamentos eletrônicos e saída antes do horário permitido. O número, segundo a pasta, está abaixo da média histórica. Em todo o país, as ocorrências foram pontuais: uma cidade do Rio Grande do Sul registrou falta de energia, e houve um episódio de segurança pública no Rio de Janeiro, ambos contornados sem prejuízo generalizado à aplicação.

No total, o exame foi realizado em 1.805 municípios, distribuído em mais de 165 mil salas, com o apoio de 585 mil colaboradores. O Enem 2025 recebeu 4,8 milhões de inscrições.

Questões ambientais ganham destaque no segundo dia

Assim como ocorreu nos últimos anos, o Enem manteve forte presença de temas ambientais. A questão 104 do caderno azul, por exemplo, abordou estratégias de redução de gás carbônico (CO2) e chamou a atenção dos professores consultados pelo Correio.

A professora Najla Leão Doroteio, do Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia, destacou que o item reforça a necessidade de soluções efetivas para mitigação climática. “A alternativa correta apresenta uma forma concreta de reduzir a emissão de CO2. Apenas reflorestar ou aumentar o uso de energia renovável não é suficiente para enfrentar o problema,” afirmou. O gabarito da questão é D.

Da área de biologia, Emanuelle Monroe, do cursinho social Smart Vestibulares, destacou que o Enem buscou precisão conceitual. “As árvores realizam fotossíntese e retiram CO2 do ar, fixando-o na biomassa. É a única ação das alternativas que remove C02 diretamente da atmosfera,” explicou.

A prova também explorou biomas brasileiros. Para o professor João Antonio Alves Nunes, do CEM 09, a abordagem foi assertiva. “A Caatinga é o bioma que mais se assemelha aos desertos norte-americanos, pela vegetação adaptada à seca e pelo clima semiárido,” analisou.

O professor Evandro Ribeiro, do Bernoulli Educação, considerou a prova de biologia deste ano mais acessível do que a de 2024. “A prova foi bem estruturada e mais fácil. Teve questões de ecologia — nicho, espécie exótica, bioma — e itens clássicos, como citologia (lisossomos), genética e biotecnologia. A questão da joaninha exigiu muita interpretação e foi uma das mais difíceis,” avaliou.

Segundo ele, conteúdos tradicionais como botânica, fisiologia básica e histologia não apareceram. “No geral, uma prova muito bem pensada e elaborada,” concluiu.

Para especialistas, a prova de matemática foi o ponto de maior exigência do dia. Segundo Igor Magalhães Cunha, coordenador de matemática e professor do Bernoulli Educação, o exame deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao da edição anterior.

“A avaliação de matemática deste ano apresentou um nível de dificuldade superior ao de 2024. O exame exigiu um elevado nível de preparação e domínio de conceitos específicos de matemática, incluindo geometria analítica, logaritmos, análise combinatória e probabilidade. As questões enfatizaram a contextualização, requerendo do aluno capacidade de interpretação, identificação de dados e aplicação precisa dos conceitos matemáticos”, afirma Cunha.

O professor destaca dois itens como exemplos dessa complexidade: um envolvendo geometria analítica, que pedia ao candidato extrair informações de um plano cartesiano e determinar equações de retas, integrando conceitos de logaritmos e funções quadráticas; e questões de análise combinatória e probabilidade, descritas como “volumosas” em cálculos.

“Em comparação com edições anteriores, a prova de 2025 revelou um aumento na dificuldade de algumas questões. As questões de menor complexidade foram diretas, enquanto as de maior dificuldade exigiram um elevado grau de maturidade matemática”, afirma.

Química mantém padrão e reforça temas recorrentes

Em química, a avaliação seguiu uma linha coerente com anos anteriores. Na análise de Mariana Assiria, professora do Bernoulli Educação, os estudantes que se prepararam com base em provas anteriores e na matriz de referência não encontraram grandes surpresas.

“A prova de Química do Enem 2025 seguiu o cronograma estabelecido. Para aqueles que se dedicaram à preparação. A avaliação não apresentou surpresas”, disse a professora.

A avaliação trouxe questões contextualizadas sobre separação de misturas, reações orgânicas e solubilidade de compostos orgânicos. Temas usuais do Enem, como catálise por enzimas e impactos ambientais de usinas nucleares, também apareceram, incluindo itens sobre poluição térmica e meia-vida.

“As questões foram elaboradas de forma contextualizada, abordando temas relevantes do cotidiano e com uma abordagem didática consistente. As questões de maior complexidade envolveram cálculos estequiométricos e álcoois, com níveis variados de dificuldade”, avaliou Assíria.

Reaplicação

Os candidatos que se sentiram prejudicados por problemas logísticos, de saúde ou por ocorrências específicas durante a aplicação podem solicitar a realicação das provas a partir de hoje. O prazo para solicitar reaplicação de prova começa na segunda-feira (17) e vai até as 12h do dia 21 de novembro (horário de Brasília).



Em Belém e nas cidades do Pará diretamente envolvidas na organização da COP30, o Enem será reaplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Já nos municípios do Paraná atingidos pelo tornado, o MEC informou que a nova data ainda será divulgada, em razão da situação emergencial e dos danos à infraestrutura local.

