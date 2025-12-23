Ministério da Educação divulga data de inscrição para o Sisu 2026

Gabriel Botelho

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro, de forma gratuita - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira (23/12), o Edital do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Edital nº 29/2025 oficializa o cronograma e os critérios do vestibular.

Conforme anúncio feito pelo próprio ministério, por meio da página do Governo Federal, a edição de 2026 será a maior da história do programa. Haverá oferta de 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro, de forma gratuita. O candidato terá a internet como forma única de inscrição. Poderá ser realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Será possível se candidatar a até duas opções de curso.

A norma publicada regulamenta o processo de seleção para ingresso em cursos de graduação gratuitos em universidades públicas em todo o território brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, haverá apenas uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. O resultado da única chamada regular sairá em 29 de janeiro.

Todos os selecionados, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, precisarão efetuar as respectivas matrículas dentro do período indicado no edital. Será possível, também, concorrer ao Sistema de Seleção Unificada utilizando notas das três últimas edições do Enem.