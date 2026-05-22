Edital do Enem 2026 é publicado; confira o cronograma

Júlio Noronha

Prazo para recurso da isenção do Enem termina hoje - (crédito: Reprodução/Enem)

O Ministério da Educação publicou, na manhã desta sexta-feira (22/5), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. A prova deste ano vai contar com a novidade da inscrição automática para estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino. As inscrições para o Enem começam a partir da próxima segunda-feira (25/5), na Página do participante, e vão até o dia 5 de julho.

Mesmo que o participante já esteja com a inscrição pré-preenchida, é necessário complementar na própria Página do participante informações referentes ao local de realização, língua da prova e, se necessário, a sinalização de recursos de acessibilidade. Os pedidos de atendimento especializado de tratamento por nome social podem ser feitos entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

Para os estudantes não isentos, ainda é necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85, podendo ser paga por meio de boleto, PIX, ou cartão de crédito e débito (dependendo do banco). O prazo para efetuar o pagamento se estende até o dia 10 de junho.

Confira algumas informações presentes no edital do Enem 2026:

Locais de aplicação: Outra mudança prevista para esta edição é a ampliação dos locais de aplicação das provas. O Inep estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país.

A expectativa é que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública realizem as provas na própria escola em que estudam, medida que busca facilitar o acesso ao exame e reduzir deslocamentos. Para os estudantes que precisarem realizar a prova em outro município, o MEC estuda alternativas de apoio logístico para transporte entre cidades.

Certificação: O Enem 2026 continuará possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. Para utilizar o exame com essa finalidade, o interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição.

De acordo com o edital, poderão pleitear o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência os participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressos do ensino médio.

Atendimento especializado: Os participantes que necessitam de atendimento especializado devem fazer a solicitação no momento da inscrição. O atendimento é voltado para pessoas com as seguintes condições: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Nome social: Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Nesse contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar seu cadastro na Receita, e, se for o caso, atualizá-lo.

Pé-de-Meia: Os participantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O pagamento do incentivo extra será efetuado após a confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.

Cronograma

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

Resultado do recurso: 3 de julho

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia