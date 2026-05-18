Enem 2026 terá inscrição automática de alunos do 3º ano da rede pública

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta segunda-feira (18/5), que alunos concluintes do Ensino Médio em escolas da rede pública serão inscritos de forma automática para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mudança passa a valer a partir da edição de 2026 da prova.
A mudança foi possibilitada graças à publicação da Portaria nº 422/2026. A ação é responsável por prever a inclusão do exame Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os alunos serão inscritos a partir de dados enviados pelas próprias redes de ensino.
Será necessário apenas confirmar a participação no exame, além de escolher a prova de língua estrangeira desejada e solicitar recursos de acessibilidade, caso sejam necessários.
Além disso, haverá aumento no número de locais de prova. Responsável pelo exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai aumentar o número de aplicações para "cerca de 10 mil escolas" ao redor do Brasil.
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