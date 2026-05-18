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Enem 2026 terá inscrição automática de alunos do 3º ano da rede pública

Ministério da Educação (MEC) também anunciou aumento do número de locais de prova. Serão mais de 10 mil pelo país

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Correio Braziliense
postado em 18/05/2026 21:56
Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)
Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta segunda-feira (18/5), que alunos concluintes do Ensino Médio em escolas da rede pública serão inscritos de forma automática para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mudança passa a valer a partir da edição de 2026 da prova. 

A mudança foi possibilitada graças à publicação da Portaria nº 422/2026. A ação é responsável por prever a inclusão do exame Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os alunos serão inscritos a partir de dados enviados pelas próprias redes de ensino. 

Será necessário apenas confirmar a participação no exame, além de escolher a prova de língua estrangeira desejada e solicitar recursos de acessibilidade, caso sejam necessários. 

Além disso, haverá aumento no número de locais de prova. Responsável pelo exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai aumentar o número de aplicações para "cerca de 10 mil escolas" ao redor do Brasil.

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