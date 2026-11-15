Candidatos deixam locais de prova após fim de segundo dia do Enem

Ana Carolina Alves

A candidata Maria Clara na saída da prova no segundo dia do Enem - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Os candidatos que optaram por levar o caderno de questões ou usaram até os últimos minutos para responder às questões do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deixaram os locais de prova no final do dia deste domingo (15/11). Nesta etapa, os participantes enfrentaram 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza, que abrangem conteúdos de química, física e biologia.

Maria Clara Arraiz, 16, participou pela segunda vez do Enem, como treineira. “Achei a prova um pouco mais complicada do que no ano passado. Também achei muito extensa a prova de matemática deste ano”, comentou.

Na saída do exame, Maria Clara contou com a companhia do pai e da avó, que foram buscá-la no local de prova. “Fiquei muito feliz. Sou privilegiada por ter os dois”, afirmou.

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Aos 61 anos, José Monteiro Neves participou pela primeira vez do Exame. Morador do Sudoeste, ele avaliou que a prova foi bem elaborada e contemplou os conteúdos previstos, mas reconheceu dificuldades. “Para mim, é difícil, porque tem muita disciplina nova. Fiz o ensino médio há muito tempo, então tem muita fórmula, muita coisa nova. Foi uma experiência bem elucidativa”, contou.

José explicou que pretende usar a nota do exame para tentar uma vaga no ensino superior, mas ainda não decidiu qual curso deseja fazer. “A expectativa é conseguir uma oportunidade, conseguir uma vaga, mas vai ser difícil. Primeiro vou ver a pontuação, depois vou escolher”, afirmou.

Aos 64 anos, Maria Cristina Alves de Souza, moradora da Asa Sul, participou de mais uma edição do Enem com um objetivo definido: ingressar no curso de jornalismo. “Achei a prova de hoje mais complicada. Tinha mais coisas, mais informações”, avaliou.