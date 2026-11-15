Enem 2026: conteúdo de exatas e estratégia definem segundo dia de provas

Iago Mac Cord

Movimentação dos estudantes também exige atenção à mobilidade para evitar atrasos - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 reúne, neste domingo (15/11), 90 questões de matemática e ciências da natureza. Os candidatos têm cinco horas para resolver itens de diferentes níveis de dificuldade, que exigem domínio de conteúdos e capacidade de interpretar enunciados, gráficos e situações do cotidiano. A movimentação nos locais de aplicação também exige atenção ao trânsito e ao transporte público.

O primeiro dia do exame registrou abstenção de 32%, índice superior aos 27% observados nos dois anos anteriores. Ao mesmo tempo, a edição deste ano amplia o acesso de estudantes da rede pública. A inscrição automática dos concluintes do ensino médio público alcança 1,97 milhão de alunos, o equivalente a 39% do total de inscritos e 250 mil a mais que no ano anterior.

O resultado do Enem tem peso importante no acesso ao ensino superior, especialmente para quem pretende disputar vagas em cursos concorridos. A partir de 2027, a Universidade de Brasília (UnB) também passa a oferecer vagas de todos os cursos pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ampliando a relevância da nota para os estudantes do DF.

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Acesso ao superior

Para Frederico Kiyomi, professor de química e coordenador de ciências da natureza do Colégio Sigma, o segundo dia exige mais que memorizar fórmulas. A leitura cuidadosa dos enunciados é decisiva, porque muitas questões apresentam textos longos, tabelas, gráficos e situações contextualizadas.

"O estudante deve esperar uma prova que cobra mais raciocínio do que memorização. Embora seja uma prova de exatas, o Enem exige muito da interpretação de texto. Os enunciados são extensos e trazem gráficos, tabelas e situações do cotidiano que o estudante precisa compreender antes de aplicar qualquer conceito ou cálculo", afirma Kiyomi.

Na avaliação do professor, uma estratégia é classificar as questões por nível de dificuldade e começar pelas mais acessíveis. A recomendação é priorizar os itens fáceis, avançar para os médios e deixar os mais trabalhosos para uma segunda tentativa. Ler primeiro o comando também pode ajudar a identificar o que a questão pede. Se o candidato fica preso a um enunciado, deve seguir adiante e retornar depois, reservando de 15 a 20 minutos para preencher o cartão-resposta.

Kiyomi também destaca a importância de matemática e ciências da natureza para quem pretende disputar cursos concorridos, como medicina, engenharias e graduações das áreas de saúde e exatas. Nesses processos seletivos, algumas questões podem influenciar a classificação. O professor recomenda, ainda, que os candidatos cheguem descansados, alimentados e preparados para administrar o tempo de prova.

A professora de matemática da Maple Bear Brasília Isabela Walter chama atenção para os conteúdos que costumam aparecer no exame. Em matemática, estão entre os temas recorrentes porcentagem, proporcionalidade, estatística, geometria, funções e interpretação de gráficos e tabelas. Já em ciências da natureza, os conhecimentos de biologia, física e química aparecem relacionados a situações práticas, ambientais e tecnológicas.

Para ela, começar pelas questões em que o estudante tem mais segurança ajuda a garantir acertos e a construir confiança para o restante da prova. "É importante entender que encontrar questões difíceis faz parte do exame e que nenhum candidato precisa acertar tudo para alcançar uma boa nota. O estudante deve manter a calma, reconhecer seus limites naquele momento e seguir para as próximas questões. A prova exige conhecimento, mas também equilíbrio emocional e capacidade de tomar decisões. Saber quando insistir e quando avançar é parte fundamental da estratégia", afirma Isabela.

Já Gabriel Carvalho, professor de matemática e diretor-geral do Colégio Sigma, destaca que a preparação para o Enem também pode servir de base para outros vestibulares. Entre os conteúdos importantes para continuar estudando, ele aponta probabilidade, estatística, funções e geometria. No entanto, observa que exames como os da UnB e da Unicamp podem exigir maior aprofundamento conceitual, domínio algébrico e estratégias de resolução diferentes das cobradas no Enem.

Carvalho recomenda que os estudantes aproveitem o conhecimento acumulado durante o ano, revisem os principais conceitos e resolvam provas anteriores das instituições para entender as particularidades. "Não precisa recomeçar sua preparação após o Enem, mas deve ajustar a forma de estudar", completa.

Orientações

Os portões dos locais de prova são abertos ao meio-dia e fechados às 13h. A aplicação começa às 13h30 e termina às 18h30. Os participantes devem conferir o endereço no cartão de confirmação e sair com tempo.

É obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. São aceitos documentos digitais oficiais, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e Carteira de Identidade Nacional no aplicativo gov.br. Capturas de tela não são aceitas. O candidato também deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os lanches precisam estar em embalagens transparentes e sem rótulos.

Além da preparação acadêmica, os professores recomendam descanso, alimentação adequada e atenção ao tempo de prova. O candidato deve conferir o cartão-resposta antes de entregar o material e usar os minutos finais para verificar se todas as marcações são feitas corretamente.

Trânsito

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) informa que não há intervenções gerais no tráfego por causa da aplicação do exame. A exceção é a sinalização instalada nos dois lados da via em frente ao Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), nas quadras 704/904 da Asa Sul, para impedir o estacionamento junto ao meio-fio. Equipes de fiscalização atuam nos locais de prova para orientar motoristas e acompanhar a circulação.

As empresas de ônibus reforçam a oferta de viagens de acordo com a demanda, principalmente nas linhas que atendem regiões com locais de aplicação. O transporte público é gratuito neste segundo domingo de prova, conforme informação divulgada pela Agência Brasília. Os candidatos devem consultar os horários e planejar o deslocamento com antecedência.

Para ficar de olho



Horários da prova:

» Abertura dos portões: 12h (meio-dia)

» Fechamento dos portões: 13h

» Início da aplicação: 13h30

» Término da prova: 18h30

Documentos oficiais com foto (físicos ou digitais aceitos):

» e-Título

» Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital

» Carteira de Identidade Nacional (no aplicativo gov.br)

» Atenção: Capturas de tela (prints) não são aceitas.

Itens obrigatórios:

» Documento oficial de identificação com foto.

» Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Alimentação e ombalagens:

» Lanches permitidos exclusivamente em embalagens transparentes e sem rótulos.