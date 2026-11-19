Correio Braziliense

As provas de reaplicação serão em 15 e 16 de dezembro, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - (crédito: Reprodução)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou ao Correio, nesta quinta-feira (19), o recebimento do pedido de reaplicação de Carlos Eduardo Pereira da Silva, de 57 anos, impedido de entrar de bicicleta na Universidade Estácio de Sá, em Campos dos Goytacazes (RJ), no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 15 de novembro. Em nota, o instituto afirmou que o participante "não será prejudicado" e manterá o direito de fazer a reaplicação, conforme prevê o edital do Enem 2026.

O Inep informou ainda que, ao tomar ciência do fato, notificou a empresa aplicadora e "lamenta o ocorrido". Segundo relatos de testemunhas, ao tentar entrar no câmpus com o veículo, Carlos foi informado pelos fiscais de que não era permitido acessar as dependências da universidade com a bicicleta. Imagens registradas e divulgadas nas redes sociais mostram a cena.

Reaplicação não é automática

Embora o Inep tenha garantido o direito de Carlos, a reaplicação em geral depende de análise. Entre os motivos aceitos estão erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos. É preciso apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital, e os pedidos são analisados pelo instituto. A solicitação é feita exclusivamente pela Página do Participante.

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Na nota enviada ao Correio, o Inep não informou o nome da empresa aplicadora nem esclareceu qual norma embasou a abordagem na portaria. O prazo para solicitar a reaplicação termina às 23h59 desta sexta-feira (20), e as provas serão em 15 e 16 de dezembro.