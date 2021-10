Abertas inscrições para programa de mentoria gratuita para universitárias

CB Correio Braziliense

História do projeto Alumna começou há mais de 15 anos, quando as fundadoras se conheceram e deram início à parceria que dura até hoje - (crédito: Alumna/Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o programa Alumna, projeto que oferece mentoria gratuita de desenvolvimento profissional para mulheres universitárias. É possível se candidatar para as vagas até o próximo dia 29, por meio do portal da iniciativa. Serão 150 vagas, todas virtuais.

As selecionadas terão acompanhamento individualizado por seis meses. Podem participar mulheres de qualquer universidade, pública ou particular, e de todo o país. A seleção prioriza jovens talentos de perfil diverso, como alunas pretas ou pardas, da primeira geração da família na universidade ou ex-estudantes de escola pública. Os atendimentos são mensais, promovidos por mulheres inseridas no mercado de trabalho.

Desde janeiro, mais de 100 universitárias receberam mentoria gratuita e mensal para desenvolvimento da carreira. A conexão com profissionais experientes visa à troca de aprendizados e ao crescimento profissional de maneira acolhedora.

Em pouco mais de um ano, o projeto Alumna, desenvolvido por ex-alunas da Universidade de Brasília (UnB), saltou de 25 participantes, na primeira turma, para 180, na segunda edição — sendo 90 graduandas de todo o país e 90 mentoras com experiência nas mais diversas carreiras.

Entre as primeiras participantes, 70% terminaram o programa empregadas ou em estágios, 90 disseram estar mais confiantes em relação à carreira após a mentoria e 100% delas recomendariam o Alumna.

Como funciona

Cada estudante conta com acompanhamento individual baseado na formação acadêmica, no perfil e nos interesses pessoais. Também há mentorias coletivas sobre carreira e competências socioemocionais. As mentoras são profissionais experientes que trabalham em grandes empresas, pesquisadoras em instituições internacionais, diplomatas ou CEOs de bancos.

As sessões de mentoria acontecem por meio da plataforma Mentorar, uma startup parceira que oferece a solução tecnológica para o projeto Alumna. A tecnologia permite às participantes fazer parte de uma comunidade segura, que facilita os encontros e a avaliação dos resultados.

Fundado em 2020, o programa Alumna — que nasceu como Alma Mater — era um projeto há mais de 15 anos, quando as fundadoras se conheceram e deram início à parceria que dura até hoje. Além de amigas e mentoras informais, elas perceberam que o trabalho teve papel fundamental para as respectivas carreiras. As inscrições estão disponíveis pelo site da Alumna.