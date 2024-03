UnB realiza aula inaugural e dá boas vindas aos calouros

IS Isabela Stanga

O evento aconteceu no auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) - (crédito: Carlos Eduardo Ibarra/CB)

A Universidade de Brasília (UnB) realizou, nesta terça-feira (19/3), a aula inaugural #InspiraUNB, com objetivo de recepcionar os calouros da Universidade. A aula, realizada em forma de palestra, foi ministrada pela bióloga e socioambientalista Nurit Bensusan. O evento ocorreu no auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) e contou com a presença da reitora, Márcia Abrahão Moura, o vice-reitor, Enrique Huelva, o Decano de Educação Diego Madureira, além de professores, alunos e calouros.

O clima geral foi de felicidade ao receber os novos integrantes da comunidade acadêmica. "Dou os parabéns para vocês pelo fato de terem escolhido fazer um curso de graduação, em tempos em que há tanta desinformação e propostas de enriquecimento rápido", parabenizou o Decano de Educação. "É muito gratificante passar para os calouros toda a emoção que nós vivemos um dia quando entramos na universidade. Eu também tive o prazer de estudar na UnB", ressaltou ao Correio a reitora Márcia Abrahão.



A palestra de Nurit Bensunan tratou sobre O presente como uma máquina de fazer futuros e remeteu à ancestralidade, relações entre humanos e natureza e narrativas da vida em sociedade. "A palestra me deu vontade de colocar no papel a minha história de chegada à Brasília nos anos 1980. É muita emoção entrar na Universidade depois dos 60 anos, mesmo já tendo realizado outras graduações", disse Maria Luísa Magalhães, que entrou na UnB por meio do processo seletivo voltado a pessoas com mais de 60 anos.

Além dos parabéns, as autoridades lembraram os estudantes que eles agora integram uma comunidade acadêmica única. "A UnB é uma universidade que conseguiu trazer a diversidade, com muito esforço, muita luta. Agora, o verdadeiro trabalho é transformar a universidade com as novas epistemologias que temos", ressaltou o vice-reitor, Enrique Huelva.