Linha de ônibus para a UnB tem reforço de 30 novos horários

CB Correio Braziliense

Linha de ônibus 0.110 para UnB vai facilitar a circulação dos estudantes e profissionais que trabalham na instituição - (crédito: Reprodução/Agência Brasil )

A linha de ônibus 0.110 que faz o trajeto da Rodoviária do Plano Piloto e a Universidade de Brasília (UnB) recebeu o reforço de 30 novas saídas desde quarta (3/4). Agora, os intervalos entre as viagens, que eram de quatro minutos, passam para três minutos no horário de pico.

Com a ampliação, a linha passa a ter 228 horários por dia, sendo a linha com mais viagens do Sistema de Transporte Público Coletivo. A tarifa da linha é R$ 3,80.

A 0.110 tem origem na plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto, ao lado do BRT, de forma que os estudantes podem validar o Passe Livre Estudantil.

Para a UnB, os estudantes e profissionais também podem utilizar a linha 110.2, que sai da plataforma A da Rodoviária. A linha tem uma extensão maior, passando também no Centro Olímpico e no Hospital Veterinário pela Avenida das Nações. O serviço oferece 48 viagens por dia também custando R$ 3,80.

Os horários de todas as linhas do transporte coletivo podem ser conferidos no DF no Ponto.

* Com informações da Semob.