CGU vai contratar consultores para apoiar trabalhos do G20

YR Yasmin Rajab

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail 914brz5016@cgu.gov.br, até 3 de maio - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Controladoria-Geral da União (CGU) está com um processo seletivo aberto destinado à contratação de dois especialistas para elaborar trabalhos relacionados à integridade, para apoiar as discussões do Grupo de Trabalho Anticorrupção (GTAC) do G20.

Para participar, é preciso que os concorrentes tenham ensino superior completo nas áreas de ciências humanas, ciências sociais ou ciências sociais aplicadas e nível avançado em língua inglesa.

Serão dois trabalhos: o primeiro trata de análise de dados de pesquisa qualitativa aplicada internacionalmente sobre o tema da estruturação da administração pública para lutar contra a corrupção e promover a integridade pública.



Nesse caso, o processo seletivo também exige experiência comprovada de no mínimo três anos com pesquisas ou consultorias realizadas com organismos internacionais.

O segundo trabalho visa a produção de relatório sobre a relação entre a promoção da integridade e o combate à corrupção e a redução das desigualdades sociais e o aumento da sustentabilidade ambiental.

O candidato deverá ter cinco anos de experiência profissional em pesquisas ou consultorias realizadas com organismos internacionais nas áreas de combate à corrupção ou promoção da integridade; e a publicação de no mínimo dois trabalhos científicos ou de consultoria nas áreas de aprimoramento e controle das políticas social e/ou ambiental.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail 914brz5016@cgu.gov.br, até 3 de maio. Clique aqui e acesse todas as informações sobre a seleção.