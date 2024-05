ADUnB realiza assembleia geral para discutir contraproposta ao governo

MF Maria Fava

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - Seção Sindical do Andes-SN (ADUnB-S.Sind) realizou, nesta quinta-feira (2/5), no auditório do centro cultural da ADUnB, mais uma assembleia geral. Em pauta, a avaliação e deliberação da contraproposta do Comando Nacional de Greve a ser apresentada ao governo na continuidade da negociação, além da agenda da greve deflagrada no dia 15 de abril.



Na mesa, consta a presença de Eliane Novaes Rocha, presidenta da ADUnB; Jodette Amorim, 2ª vice-presidenta; e Alexandre Bernadine Costa, suplente. As pautas e informes são listados pelo Sintfub, DCE, CNG e CLG, com cerca de 130 docentes presentes no auditório.



“Nós estamos no processo de negociação, apreciando a proposta elaborada pelo Comando Nacional, para configurar a contraproposta final a ser apresentada para o governo. Vale ressaltar que não há nenhuma sinalização do governo, até o momento, de uma mesa de negociação para discussão da proposta de reajuste. Tem propostas que a gente acha que podem ser melhoradas, vamos avaliar para decidir o que será apresentado nas negociações”, afirma Eliane Rocha.



Os trabalhadores reivindicam um orçamento justo vindo do governo e defendem universidades públicas de qualidade. Na última semana, foram acrescentadas 16 universidades ao movimento grevista, totalizando 48 instituições de ensino público ativas no movimento em todo o país. A greve dos docentes teve início em 15 de abril, contabilizando 17 dias. Já os servidores técnicos da UnB estão paralisados desde 11 de março.

Dados financeiros ainda não estão consolidados, mas a contraproposta do Comando Local de Greve reafirma a recomposição para este ano, acata o índice apresentado para 2025, de 9%; e defende aumento total de 22,71% até 2026.

As atividades e debates da mobilização são promovidas a partir das propostas que vêm da base. Os docentes possuem um formulário no qual podem sugerir propostas para o sindicato e para a liderança do Comando Nacional de Greve para a sistematização.

Até a publicação desta matéria, a Assembleia não havia encerrado as discussões sobre a contraproposta a ser apresentada para o governo.

