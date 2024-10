Faculdade lança feira de empregos e estágios com mais de 900 mil vagas pelo país

MR Marina Rodrigues

Durante três dias, participantes da feira de estágios e empregos da Estácio terão acesso a um ambiente virtual com diversos espaços e setores - (crédito: Arquivo pessoal)

A faculdade Estácio promove, de 8 a 10 de outubro, a 8ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, um dos maiores eventos de empregabilidade do país. Com mais de 900 mil oportunidades de trabalho, entre estágios e vagas efetivas, a iniciativa promete revolucionar o acesso ao mercado para estudantes e profissionais em busca de trabalho. A experiência será 100% virtual, permitindo que os participantes acessem a feira por meio de smartphones, notebooks ou desktops a qualquer momento e de qualquer lugar. Disponível por 72 horas ininterruptas, a programação contará com orientações de carreira, oficinas, workshops, espaço para empreendedores e momentos de contato com profissionais de RH das empresas participantes, assim como uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes, que oferecerá palestras e vagas afirmativas. Os interessados poderão se inscrever por meio do site: https://bit.ly/3yVP5C9.

Além da programação, o evento contará com a tradicional Semana Nacional das Áreas da Estácio, trazendo novas perspectivas acadêmicas e proporcionando encontros presenciais e on-line. A iniciativa oferece dezenas de atividades com a curadoria de líderes nacionais das áreas de negócios, ciências jurídicas, saúde, odontologia, medicina veterinária, engenharias, tecnologia da informação (TI) e educação. O público poderá participar de discussões sobre temas atuais e relevantes que conectam a academia ao mercado, além de aproveitar atividades presenciais disponíveis nas unidades da faculdade.



Ambiente virtual



Durante a experiência, será possível acessar os seguintes setores virtuais: lobby; pavilhão de empresas; painéis de vagas, com oportunidades nacionais e internacionais, presenciais, remotas e híbridas; auditório, onde serão realizados eventos e palestras; Você é o Seu Negócio, iniciativa que conectará empreendedores individuais com potenciais clientes e investidores; Soft Skills Game, que vai trabalhar as habilidades socioemocionais dos participantes; além dos espaços Inclui+ e Hub Carreiras.

O Hub, por exemplo, contará com lives abordando temas essenciais como a elaboração de currículos, estratégias para entrevistas e como otimizar perfis no LinkedIn. Entre as organizações participantes, estão a Academia do Universitário, Amil, Casais, Catho, Ciee, Infojobs, Instituto Yduqs, M.Dias Branco, Nube, Santander, TIM, Yduqs e Wall Jobs Tecnologia, que oferecerão vagas que vão de jovem aprendiz a cargos de liderança.

Serviço

8ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio

Data: 8 a 10 de outubro, durante 72 horas ininterruptas

Local: Evento virtual, com atividades presenciais em diversos campi da Estácio

Inscrições: https://bit.ly/3yVP5C9