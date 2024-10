Os desafios contemporâneos dos professores universitários

CB Correio Braziliense

Rafael Melo Pereira, coordenador de relações públicas da Unifacha: "Além da vocação para ensinar, ser professor é um dom" - (crédito: Arquivo pessoal)

*Por Rafael Melo Pereira

O Dia do Professor é, certamente, um marco para todos aqueles que se dedicam à docência. Não é difícil ouvir um professor dizer que "é preciso ter dom" para estar em sala de aula.

De fato, não são todas as pessoas que reúnem as habilidades necessárias para ser um educador e, atualmente, esses fatores parecem ser cada vez mais diversos, pois os professores precisam lidar com situações variadas no ambiente universitário.

Acredito que um dos maiores desafios que os professores enfrentam atualmente é a disputa pela atenção dos estudantes. Com tantos aparelhos (tablets, celulares, relógios digitais etc.), a atenção dos alunos fica dividida entre a aula que está acontecendo bem na sua frente e o universo atemporal da internet, especialmente as "novidades" presentes em suas redes sociais.

Para contornar essa situação, a sala de aula precisa ser cada vez mais dinâmica. Ou seja, o professor precisa desenvolver atividades em que o estudante não fique apenas ouvindo de forma passiva, mas participe de maneira mais propositiva, vendo-se como protagonista dessa sala de aula e responsável pelo seu aprendizado.

Outro elemento mais recente que tem chamado a atenção dos professores são as IAs (inteligências artificiais). É possível encontrar todo tipo de IA que pode dar suporte ou até fazer o trabalho inteiro do aluno. A questão que parece dividir opiniões é: os estudantes devem usar IA como ferramenta para desenvolver seus trabalhos acadêmicos?

O tema é recente e ainda não temos dados suficientes que mostrem todo o prejuízo ou as vantagens que os estudantes podem obter com o uso dessa tecnologia em sala de aula. O que é fato é que a inclusão das IAs apresenta um novo desafio para os professores. Aqueles que concordam com o seu uso precisam estar atentos a como moderar a utilização dessa tecnologia, permitindo que ela sirva mais como suporte e não substitua o processo de desenvolvimento intelectual do aluno. Por outro lado, os que discordam de seu uso terão dificuldades em manter essa tecnologia fora das suas aulas.

São muitos os desafios, mas convém destacar que os professores não preparam seus alunos apenas para o exercício de sua função profissional. As aulas no ensino superior conectam o mundo do trabalho ao espaço social, logo há um grau de complexidade grande na condução das aulas para formar profissionais com valores éticos alinhados aos da nossa sociedade.

Assim, outra questão que parece atravessar todos os desafios conhecidos é a imaturidade dos estudantes universitários.

O ambiente proposto pelas universidades é voltado para o adulto. Os temas discutidos em sala envolvem questões sociais e profissionais a todo momento e, muitas vezes, o que se percebe é que o estudante não só gerencia mal o conteúdo que precisa estudar "sozinho" (como indicações de leituras ou atividades extraclasse), como sua imaturidade também parece dificultar sua participação em discussões sobre temas importantes, ou falta de interesse em se engajar em assuntos mais sérios do que aqueles presentes em suas redes sociais. Esses temas, sejam eles estritamente ligados às suas futuras profissões ou às questões da sociedade, precisam ser desenvolvidos dentro da universidade, pois atravessam suas vidas dentro e fora do ambiente acadêmico.

Equilibrar todos esses elementos não é fácil, mas como dito no início, professores são pessoas com um dom, que não é apenas o de ensinar. Acredito que todo professor que é ótimo no seu trabalho, ele é, no fundo, um estudante excelente. Assim, mais do que ensinar o professor tem a grande habilidade de aprender coisas novas e desta forma sempre encontram o melhor caminho para cativar seus alunos, mostrando diferentes formas de aprender e construir suas carreiras.

*Rafael Melo Pereira é coordenador de relações públicas da Unifacha