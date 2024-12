UnDF abrirá 160 vagas para medicina e enfermagem pelo Sisu 2025

LC Luciana Corrêa

Quem aguardava os cursos da área de saúde na Universidade do Distrito Federal (UnDF) já pode começar a se preparar para participar do próximo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Serão 80 vagas para os cursos de medicina e 80 para o de enfermagem. As inscrições para o Sisu 2025 serão de 17 a 21 de janeiro.

O cronograma também já está definido, conforme divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), mas o edital oficial ainda será publicado no Diário Oficial da União (DOU) pela Secretaria de Ensino Superior do MEC.

Para concorrer às vagas em universidades públicas pelo Sisu, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, não ter zerado a nota da redação. O candidato não pode ser treineiro no Enem e com as notas da edição de 2024 em mãos, basta acessar o site oficial do Sisu para realizar a inscrição e concorrer às vagas.

Veja o cronograma do Sisu 2025:

Período de inscrições: 17 a 21 de janeiro;

Participação na lista de espera: 26 a 31 de janeiro;

Resultado da chamada regular: 26 de janeiro;

Convocação da lista de espera: 11 de fevereiro.



